A pura música romántica y fotos, los enamorados festejaron su día

El Salón Ronald Nash y el Teatro Pedro Barbero fueron muestra del amor. Ratola y el Tributo a Soda Stereo hizo deleitar al público presente. El origen del "Día de los Enamorados" se remonta a la época de los romanos, aunque fue en el siglo XX que se "comercializó" como una tradición milenaria. El martes, varias parejas, otros solos o simplemente grupos de amigos se acercaron al Salón Ronald Nash para vivir una velada a pura música romántica para celebrar San Valentín. En las escalinatas, el público podía participar dejando mensajes en el marco de la campana #AMORes de la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de Campana. A través del mismo, el público compartió y reflexiono sobre el significado del amor. Lealtad, cuidar al otro, compromiso y pasión fueron algunas de las palabras elegidas. Con coloridos globos y adornos que generaron un clima especial hubo espacio para la cabina fotográfica, donde los enamorados pudieron registrar el momento y llevarse de recuerdo divertidas imágenes. A nivel musical empezó amenizando el momento Cristian Gigena, más conocido como "Ratola", quien junto a Augusto Perez Thomsen tocó varios temas románticos. Gigena tuvo la oportunidad de lucirse una vez más con su reciente tema "Yo te quiero, yo te adoro" y hasta le dedicó un tema a su novia, que acompañó el momento. El público acompañaba con aplausos, y mate de por medio tarareaba los temas. Los niños a la par aprovechaban y se divertían con los globos. Luego, en el teatro Pedro Barbero, la banda The Master realizó un tributo a Soda Stereo y presentó un recorrido por sus canciones más populares. Así, los jóvenes oriundos de Avellaneda mostraron su talento arriba del escenario. Por el Municipio, organizador del evento, estuvieron presentes la Jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; el Secretario de Comunicación, Martín Seguin, el Director de Juventud, y coordinador de Campana Joven; y la Directora de Cultura, Rosa Scaciante. En un break, ambos músicos, tanto Ratola como The Master, agradecieron a la Municipalidad por el apoyo y por tenerlos en cuenta para la fecha. Gigena, aprovechó y enfatizó que siempre quiso cantar en el Día de los Enamorados y que se le haya dado una oportunidad lo pone "muy contento". The Master por su parte, remarcó, sus ganas de seguir creciendo y fortaleciéndose en la música que es "lo más lindo que a toda persona le puede pasar".

