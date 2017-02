La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 16/feb/2017 Exaltación de la Cruz:

Señalaron que el director de Vialidad Nacional legitimó la estrategia de No Pago como forma de lucha ante un peaje injusto. El domingo pasado los Vecinos Autoconvocados contra el Peaje Larena volvieron a reunirse en asamblea para decidir los pasos a seguir en su lucha por la construcción de una colectora gratuita en la ruta 8 y de esa manera evitar el pago del peaje. En medio del debate, los vecinos consideraron como un triunfo haber conseguido una reunión con el titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, en la que el funcionario se comprometió a finalizar la colectora que implicará la exención del pago del peaje a los vecinos que la utilicen, y también se comprometió a que la empresa concesionaria cese las presiones y reclamos de deuda sobre los vecinos que no pagan el peaje. Los vecinos evaluaron la realización de esa reunión y los compromisos del funcionario como un resultado directo de la movilización de los vecinos y de las permanentes movilizaciones al peaje, en tanto . En ese sentido en la asamblea se decidió permanecer en estado de alerta hasta tanto las promesas se verifiquen en la realidad. La lucha de los vecinos de ruta 8 contra el peaje Larena es seguida con atención por distintos sectores de Los Cardales y Campana, ante el avance de la construcción de las cabinas de peaje en ruta 6, y la perentoria habilitacion del cobro del peaje en ambos lugares.



