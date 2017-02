En un partido pendiente de la primera fecha de la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Federal C, Sarmiento superó ayer 2 a 0 a Belgrano en un duelo de equipo zarateños. Ambos tantos del equipo del barrio FONAVI fueron convertidos por Patricio Murinigo. De esta manera, Sarmiento se suma a Defensores de La Esperanza y Otamendi FC en la cima del grupo, dado que todos tienen 3 puntos (aunque sólo La Esperanza disputó sus dos partidos, dado que Otamendi vs Sarmiento sería reprogramado para el miércoles 22). Ahora, por la tercera fecha de esta Zona 6, Defensores de La Esperanza se enfrentará con Sarmiento, mientras que Otamendi chocará con Belgrano, que perdió sus dos encuentros..

Federal C: Sarmiento venció a Belgrano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: