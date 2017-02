La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/feb/2017 Se llegó a un acuerdo y se levantó el paro bancario de 72 horas que iba a comenzar hoy







Ayer se acordó un aumento salarial que ronda el 24%. Así se logró evitar la medida de 72 horas anunciada para hoy y que se iba a extender hasta el próximo martes. Tras una extensa reunión de más de ocho horas en el Ministerio de Trabajo, las cámaras de entidades financieras y sindicalistas llegaron a un acuerdo por el conflicto salarial de los bancarios, con lo cual se levantará el paro de 72 horas que iba a realizar el gremio entre este viernes y martes. Voceros de la cartera laboral indicaron a NA que se acordó un aumento salarial del 19,5 por ciento para todo 2017, más otro 4% sobre la base de todos los salarios para cubrir la inflación correspondiente al año pasado. Según los cálculos la suba salarial treparía entonces hasta un 24,3%, e incluye dos clausulas "gatillo", para junio y octubre, que establecen la conformación de una mesa entre las tres partes, a fin de evaluar si habría que hacer algún reajuste de acuerdo a la marcha de la inflación. La cifra del 24,3% es similar a la del acuerdo original que el Gobierno se resistía a homologar ya que pretendía que el incremento no fuera más del 18%, a fin de que no se disparen los reclamos de los gremios del sector privado, ya que prevé una inflación por debajo del 20% para este año. Precisamente, este jueves, el presidente Mauricio Macri en la rueda de prensa que dio en la Casa Rosada reiteró que el objetivo de la inflación para este año es que se ubique "por debajo del 20%". El encuentro se inició después de las 11 de este jueves y se llevó a cabo en la sede de la cartera laboral de la avenida Callao al 100, en esta capital. El día previo, las cámaras del sector bancario habían pedido una audiencia en el marco de la paritaria vigente que se encontraba empantanada debido a que el Gobierno no homologaba el acuerdo salarial al que había arribado el sindicato con la mayoría de las cámaras, en noviembre pasado. Así, se abrió una nueva instancia de diálogo ante la decisión del gremio de la Asociación Bancaria de extender el paro previsto originalmente para este viernes, hasta el lunes y martes próximo inclusive. A su vez, el miércoles pasado la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones del Trabajo había rechazado los recursos de aclaratoria planteados por el Banco Central y la cámara empresaria ABA, y reafirmó la orden de que los bancos deben pagar según el acuerdo que firmaron la mayoría de las cámaras del sector con los gremios en noviembre pasado.

AYER SE REGISTRÓ INTENSO MOVIMIENTO EN LAS DIFERENTES SUCURSALES BANCARIAS, ANTE EL ANUNCIO DEL PARO DE 72 HORAS. FINALMENTE, TODAS LAS ENTIDADES TRABAJARÁN HOY CON NORMALIDAD.





AYER HUBO INTENSO MOVIMIENTO EN LAS SUCURSALES BANCARIAS ANTE LA POSIBILIDAD DEL PARO DE 72 HORAS ANUNCIADO POR EL GREMIO.



Se llegó a un acuerdo y se levantó el paro bancario de 72 horas que iba a comenzar hoy

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: