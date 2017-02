La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/feb/2017 Giroldi: ”Siempre supimos del peaje, pero logramos evitar su instalación mientras fuimos Gobierno”







La ex Intendenta Stella Maris Giroldi se mostró sorprendida por las declaraciones de funcionarios municipales actuales que dieron cuenta del conocimiento por parte del Gobierno municipal anterior, sobre la instalación del peaje de Ruta 6. Días pasados, el Director de Tránsito y Transporte de Campana, Alejandro Barja, señaló que la instalación del peaje en la Ruta 6 tendría vinculación con la última gestión de Stella Maris Giroldi, dado que tanto la ex Intendente como sus entonces funcionarios estarían al tanto de dicha obra. Y lejos de evitar la acusación y desentenderse de la misma, Giroldi recogió el guante y respondió: "Siempre supimos del peaje, pero logramos evitar su instalación mientras fuimos Gobierno. Eso es lo que le importa al vecino. Y si bien el proyecto original contemplaba la instalación de diferentes cabinas a lo largo de todo el trazado, que une Zárate y La Plata, nunca hubiéramos permitido que separen a la ciudad en dos como va a ocurrir". Y agregó: "Deberían investigar un poco cual es el interés que hay en esa zona, y por qué nadie hace nada para que se corra del otro lado del lugar donde se encuentran tantos barrios campanenses. Lamento que mientras buscan repartir culpas, no asuman la responsabilidad que les dio el vecino y hagan algo que no divida a la ciudad". No obstante, la ex Intendente aseguró: "Durante mi gestión, como también durante la de Jorge Varela, hemos tenido que pelear mucho para que no instalen un CEAMSE, o no nos quiten una parte del sector isleño. Son decisiones que se toman en otros ámbitos, pero no hay que agachar la cabeza y subordinarse cuando quien va a pagar las consecuencias es el vecino. Y son cosas irreversibles, porque una vez instaladas y funcionando, no vuelven atrás". Por último, Giroldi lamentó que "los funcionarios del actual gobierno municipal busquen excusas en lugar de soluciones. De ahora en más, cada vez que vea un accidente de tránsito voy a pensar que el Director del área está buscando recortes en diarios viejos para ver como involucrarme en algo, en lugar de brindar seguridad en las calles. Hice lo mejor que pude por mi Ciudad, y espero que todos puedan decir lo mismo. En más de un año de Gobierno, deberían dejar de tenerme tan presente y ponerse a resolver los problemas de los vecinos" cerró.

