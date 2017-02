La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/feb/2017 El Tiempo en Campana:

Sigue sofocante e inestable

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo







Hoy viernes el tiempo seguirá estando sofocante, es decir que hará calor húmedo y en consecuencia la sensación térmica superará los 35 grados. También persistirá la inestabilidad y no habría que descartar algún chaparrón aislado en cualquier momento del día. La situación meteorológica mantiene la presencia de una masa de aire de origen tropical sobre nuestra zona. Dentro de ella se forman focos tormentosos de comportamiento aleatorio. Ayer los hubo y hoy podrían repetirse, sin haber certeza sobre el lugar y el momento en que aparecerán. Y mientras tanto, el calor húmedo seguirá teniendo protagonismo generando otra jornada sofocante en la ciudad. Mañana sábado el riesgo de tormentas es más alto. Se darán principalmente en la piedra parte del día, manteniéndose luego la inestabilidad. El calor sofocante no cambiará demasiado, especialmente por la elevada humedad prevista. El domingo las nubes se alejarán y el día será entonces más claro. El calor húmedo se mantendrá inalterable y otra vez la sensación térmica superará los 35 grados. El lunes el calor será fuerte y traerá algo de inestabilidad. Será entonces otro día sofocante, con sol y nubes en el cielo y tiempo inestable. El martes no cambiará el panorama, es decir que habrá calor, humedad e inestabilidad. Recién hacia el fin de semana se podría dar una pausa en la secuencia de tiempo caluroso. PRONÓSTICOS HOY, VIERNES 17: seguirá sofocante, con 21 grados de mínima y 33 grados de máxima. La nubosidad será variable y el tiempo se presentará inestable, con probables tormentas aisladas. El viento soplará débil de direcciones variables. MAÑANA, SÁBADO 18: hay probabilidad de lluvias y tormentas en la primera parte del día, mejorando luego en forma parcial. Seguirá sofocante, con 22 grados de mínima y 30 grados de máxima. El viento soplará débil de direcciones variables. DOMINGO 19: seguirá sofocante con 20 grados de mínima y 33 grados de máxima. El cielo estará algo nublado.



