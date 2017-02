La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/feb/2017 Justicia por ”Chaly”:

Marchan hoy para reclamar justicia por Carlos Del Re











La movilización es convocada por familiares y amigos del vecino asesinado hace un año. A las 20 frente al Palacio Municipal. Familiares y amigos de Carlos "Chaly" Del Re se concentrarán hoy a partir de las 20 horas frente al Palacio Municipal con el objetivo de exigir que se esclarezca su asesinato. El fiscal de la causa, Juan José Montani, le dijo a La Auténtica Defensa que se reveló "toda la cuadra y nadie vio nada ni escuchó nada. Tampoco ayudó el incendio, y la acción de los bomberos para poder colectar pruebas objetivas", aseguró. A pesar de ello, Montani aseguró: "la causa no está dormida porque los homicidios prescriben a los 12 años" y alentó a acercarse a la fiscalía a cualquier vecino que crea tener algún indicio sobre lo sucedido. "Nosotros -dijo el Fiscal Montani- hacemos nuestro trabajo, pero muchos de los hechos que esclarecemos es gracias a la gente que presta su testimonio. Así he esclarecido muchos hechos de homicidio. Para este caso, como para cualquier otro, lo que le pido al vecino es que se comprometa, que no tenga miedo, que si sabe algo, hable. En la fiscalía las puertas están siempre abiertas y hay formas de brindar testimonio sin exponerse, bajo la figura de Testigo de Identidad Reservada". La última novedad del caso tuvo lugar a mediados de abril: vecinos de la calle Sívori alertaron a la policía que dos individuos en moto, con cascos, y pilotos oscuros ingresaron a la vivienda, armados. Aparentemente, en el domicilio donde fue asesinado Del Re, se encontraban trabajando dos albañiles, los cuales fueron vistos ingresar con las manos en alto. "Quédense tranquilos, que el problema no es con ustedes" habrían dicho los hombres armados, quienes huyeron de inmediato del lugar al darse cuenta que los vecinos habían presenciado la acción. Cuatro patrulleros llegaron hasta el lugar poco después. Pero nada más se supo.

