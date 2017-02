El Cantar de los Cantares es uno de los libros que compartimos con los hebreos en el Antiguo Testamento, también conocido como el Tanaj. Portador de una enorme belleza, fue compuesto por el mismo rey Salomón en el comienzo de su reinado de cuarenta años y narra el amor entre un pastor y una campesina.

"¿Quién es esta mujer que mira hacia abajo como el alba, hermosa como la luna llena, pura como el sol relumbrante? Ella, a su vez, piensa en voz alta "Como un manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los hijos".

Considerado durante siglos el poema más bello, revela los pensamientos más profundos de dos enamorados que encuentran el sentido de la vida en el amor. Pero lo más interesante del Cantar es el haber sido compuesto por el soberano entre los hombres que fue un ícono del poder económico. Un realizador con todas las letras. Sin embargo, la estrofa Mi mujer, mi tesoro es una de sus frases más conocidas. Ahí está el secreto del rey que enterró su enorme riqueza en el desierto para que los hombres no codiciaran sus bienes materiales y lo selló con la estrella de David. El que ama jamás será pobre porque ésa es la verdadera riqueza. Como lo ha dicho Mateo (6:21) en el Nuevo Testamento "porque en dónde está tu corazón, ahí estará también tu tesoro". Al vivir situaciones de apremio y escasez deberíamos cambiar la pregunta interior. En lugar de inquirir ¿qué no están haciendo por mí? deberíamos indagar profundamente ¿en dónde está mi corazón? en qué me estoy equivocando?