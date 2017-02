La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/feb/2017 Calendario Maya:

Serpiente 9 - Energía del Viernes 17-2-2017 - Trecena de la Tierra

Por Alejandra Dip











Por Alejandra Dip La serpiente es la fuerza vital, instintiva. Nos hace trabajar con lo terrenal, con lo material. Energía kundalini, energía netamente sexual. La ser`piente impactando sobre las ideas que tenemos en mente para luego llevar a cabo. En esta trecena donde lo que nos propone la tierra, es reacomodamiento, reordenamiento, mudanza, sacar lo que no sirve, hacer lugar para lo nuevo, ordenar para evolucionar!! La serpiente nos dispone a estar adaptables, pensamientos que se vayan adecuando a las circunstancias, ir mutando, cambiando las ideas de acuerdo a lo que la vida actual va pidiendo, no obsecionarse, no enroscarse en pensamientos que dan vueltas y vueltas y vueltas y no ofrecen salidas, ni avances. Sacar el sexo de la cabeza y llevarlo al cuerpo!!! Concreten!! Hoy puede ser un día donde los ratones estén a full!! O haya un bloqueo mental para toda relación sexual posible. La serpiente nos propones liberar las represiones de la mente y del cuerpo. La serpiente nos da hoy la posibilidad de cambiar los pensamientos. Energía de incios pero muy transformadora también. Nos pide un cambio de piel constante, un morir y un renacer. En el tono 9, nos pide concretamente dejar morir los viejos pensamientos que nos tienen enroscados y dar vida a nuevas ideas reflexiones, dejar de estar pensando todo el tiempo en el dinero, las cuentas y como resolver los problemas economicos, vaciar un poco la mente y avanzar en este cambio, libre de pensamientos recurrentes y obsesivos. Mejor piensen en tener una buena jornada de amor y sexo y living la vida loca!! Ponete sexy, seduci, y atrevete a conectar con el disfrute sin culpas!! Buen viernes para todos, y a vivir feliz el finde!

