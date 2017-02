La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/feb/2017 ¿Te acordás Rodolfo?

Por Roberto Vázquez





...El día quie nos conocimos, marzo de 1945, primer año del Magisterio en la Escuela Normal "Dr. Eduardo Costa? ....Lo que el tiempo covertiría en uno de los pilares de nuestra inconmovible amistad, la pasión por el tango? (No me olvido de Enrique). ...Cuando "debutamos" en un acto escolar en el Teatro Italia cantando "Pastora" de Angelis y Rótulo, acompañados al piano por nuestra querida Mabel Alzugaray? ...que "Cholo" Savastano, nuestro profesor, nos sorprendió al pedirnos que cantáramos ese y otros temas en el festejo del "Día de la Primavera" -también en el Teatro Italia-poniéndonos tres guitarristas? ...Cuando ya en 5º Año, en el marco de las competencias deportivas internas reemplazando a los que egresaban, te designaron "Cacique" de los "Araucanos" y a mi "Cacique" de los "Tehuelches". Que con tu habitual esmero colocaste en el pizarrón de la galería el "Decálogo del Araucano"? Y como te reías de vos mismo ante las "cargadas" porque tu decálogo sólo tenía siete postulados! ...Del "inglés", el inglés" Nash! cuánta nobleza! Cuánta sapiencia! Cuánto sentido del humor! Cómo lo admirábamos!! eh "Flaco"? ...Cuántas reuniones, ya casados los tres, en tu casa,en la de "Roni" y enla mía? Qué profunda y hermosa amistad tejieron Olga, Marta y Blanca! ...De aquél domingo a mediodía,cuando un montón de amigos fueron al "Viejo gasómetro" -jugaban River y San Lorenzo- enla despedida de Rossi y Distéfano (River) y Perucca y Rial (San Lorenzo), mientras nosotros rumbeábamos para Radio "El Mundo", porque nos atraía mucho mas el "debut" de Jorge Vidal con Pugliese, reemplazando a Roberto Chanel? ...Cuántos escenarios inolvidables disfrutamos juntos; en Zárate (el Anfiteatro "Homero Expósito" y Central Buenos Aires), en Campana (el Club Esso) y eb Capital "La Armonía", "Miraflores" (de los Alzúa) y los bailables de los sábados en radio "El Mundo", con su derroche de orquestas (tango y jazz)? ...De uno más íntimo, tu quincho, al quie recurríamos tanto en reuniones de la Comisión del C.A.T., como en los cumpleaños de tu familia y nuestros encuentros con las "chicas" de nuestra promoción, sus maridos y las dos "patrones", Olga y Blanca? ...Las charlas que preparamos jkuntos -Pugliese, Troilo, Salgán- y la emoción que vivimos con la de Di Sarli,que nos puso al borde de las lágrimas? ...Que un día te fuiste con Olga a España, que pensabas volver al mes, sin poder imaginar siquiera que nuestro Padre del cielo tenía otros planes para uds.? Allá te quedaste "Flaco", junto a Olga, Cato y Olguita, tus nietos y tu bisnieta.Como escribí cuando murió Eyra vos fuiste de las personas que agradan al Señor y por eso no morirás jamás. Por nuestra fe Blanca y yo confiamos en encontrarnos con Uds. cuando El nos llame. A mi amigo del alma, de esos que hay pocos, RODOLFO JOSE CASTELUCCI. Y a toda su bendita familia vaya este recuerdo en el día de su cumpleaños. Roberto Vázquez

