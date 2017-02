La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/feb/2017 El Estado Comienza a Funcionar como Facilitador para las Empresas

Comienza a dar frutos un paso real para el mejoramiento de la economía: la reconversión empresaria. Puesto en práctica el programa generado por las Secretarías de Comercio e Industrias, comenzó a dar sus frutos con la participación de distintas empresas privadas, que comenzaron a involucrarse en el mercado para atenuar los problemas de desempleo producidos por el cierre o reconversión de algunas fuentes laborales en problemas. Existen alrededor de 20 empresas en el sistema, que ya están negociando la forma de llegar a atenuar el impacto económico que se produciría si una masa laboral cesante, tuviera que salir a buscar trabajo en un mercado restringido por las faltas de colocación de las producciones industriales locales en el exterior y la recesión interna. Nos encontramos con un Estado que comienza a cumplir el rol de facilitador de las iniciativas privadas. La ecuación es simple: cierra una empresa por no estar adecuada al mercado con sus valores de producción superiores a la competencia - otra en mejores condiciones sale a tratar de ocupar la mano de obra cesante ampliando su capacidad de producción con personal especializado en su rubro y con experiencia laboral. No solo puede ser reconversión, sino también una nueva inversión para que funcione en la empresa que realiza la absorción de mano de obra para generar una mayor capacidad productiva. El Estado acompaña estas iniciativas, generando nuevos mercados que puedan absorber la mayor producción, con los medios que dispone al respecto. Es fundamental para ello tener una visión territorial e internacional en el acompañamiento de estas iniciativas, facilitando el acercamiento de los mercados, no solo políticamente sino también económicamente. De nada valdría el esfuerzo de capitales privados, sin el acompañamiento de un estado que no piense solamente en generar nuevos impuestos y retenciones, encareciendo los productos de manufacturación interna elevando así los costos de producción que los aleja de la competencia en el mercado nacional e internacional. Lo rescatable es que ha habido un comienzo en que parecería que finalmente el Estado toma su verdadero rol dentro de la economía, haciendo lo que debe hacer para facilitar las iniciativas privadas creando el reconocimiento de que dentro de un ecosistema empresarial no hay enemigos, sino componentes de un equipo donde no debe existir la competencia irracional, sino la consideración de que si a mi competidor le va bien, a mí también me va a ir bien. Debemos considerar que se debe luchar por los mercados extraterritoriales, no entre los productores de nuestro ecosistema. En un país como el nuestro, amplio territorio y muy poco poblado, no se puede crecer económicamente solo pensando en el interior de nuestras fronteras, sino fuera de ellas, hacia ese mercado se debe dirigir la capacidad de las empresas. Pongamos un ejemplo: Un industrial quiere extender la venta de sus productos a un país que tiene 1.200 millones de habitantes, por cancillería le hacen los contactos, viaja, presenta sus productos, son aceptados y le extienden una primera orden de compra para probar cómo son aceptados en el mercado de ese país. Hasta aquí llegó. Iba a necesitar 10 años de su producción total para cumplir con el pedido de prueba. De esto surgen tres conceptos primordiales: 1) Individualmente cada empresa tiene una capacidad productiva determinada que debe ser plenamente reconocida, no solo por sus propietarios, sino también por el Estado; 2) El primer informante sobre las necesidades de productos para exportar a cada país del mundo debe ser el Estado; 3) Si no se tiene capacidad para exportar de acuerdo a las necesidades de cada nación, se debe buscar esa capacidad aunando esfuerzos con nuestros competidores en el orden nacional, para poder tener la posibilidad de entrar en el mercado que nos interesa. Los puntos 2 y 3 son funciones de un Estado facilitador del comercio exterior, que es una de sus funciones específicas. Por todo lo expuesto se debe considerar que el recorrer caminos inexplorados y concentrarse en ideas innovadoras implica a los emprendimientos asumir riesgos. Si la realidad económica determina que se debe comenzar un nuevo negocio o expandir el existente no es un camino fácil y sin sacrificios. En la medida que se den las condiciones necesarias para coordinar y dirigir las nuevas condiciones de trabajo, dentro de un medio que reconoce el estado real de las economías que llevarán al éxito, hay que disponerse a afrontar las nuevas modalidades de trabajo con el objeto de lograr las metas fijadas.

