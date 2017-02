Los Lirios de Santa Fe tocarán este domingo en la plaza 1º de Mayo

La popular banda cerrará el festival gratuito organizado por el Municipio en la plaza ubicada en boulevard Sarmiento. Previamente se presentarán bandas locales. También habrá oferta gastronómica y artesanos.

Este domingo la música tropical será la protagonista de la ciudad. Los Lirios de Santa Fe se presentarán en forma gratuita en la plaza 1º de Mayo, en un evento organizado por el Municipio y en el que también habrá ofertas gastronómicas y artesanos.

"Invitamos a toda las familias a disfrutar este domingo de la presentación de Los Lirios. La popular banda santafecina cerrará la jornada que, además, a partir de las 18, también incluirá la actuación de bandas locales que nos estuvieron acompañando durante el Festival de Cerca Tuyo. Entre ellas, Cumbia de Locos, La banda de Camel y Cristian y su banda", comentó el secretario de Comunicación, Martín Seguin, en conferencia de prensa.

El festival contará además con la presencia de una importante oferta gastronómica y artesanos que se sumarán a los feriantes que visitan la plaza los fines de semana.

Seguin también informó respecto a los cortes de calle que demandará este evento. "El escenario se montará sobre el boulevard Sarmiento por lo que desde el sábado a las 8 de la mañana esta arteria a la altura de Bertolini estará interrumpida al tránsito en ambos sentidos, desviando la circulación por las calles laterales de la plaza", indicó

Y agregó que el Municipio dispondrá, como en cada evento que organiza, "de seguridad, baños químicos y todo lo necesario para que las familias campanenses disfruten de la jornada".

El secretario también señaló que Los Lirios actuarán aproximadamente cerca de las 21 y ofrecerán un show familiar que recorrerá sus grandes éxitos como otros temas que los acompañaron a lo largo de su extensa carrera.

Por último, comentó que si el tiempo no acompaña se reprogramará la actuación de la banda santafecina en la ciudad. "El festival demanda el armado de un escenario importante, con pantallas y equipos que no pueden estar bajo la lluvia. Por eso, decidiremos el sábado si se suspende o no de acuerdo a cómo se desarrolle el clima", completó.