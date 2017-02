La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/feb/2017 Federal C:

El Verdinegro interpuso un recurso de protesta porque el Gallito habría presentado cinco jugadores que se encuentran registrados en otros clubes de AFA. El fallo fue favorable a ese reclamo y decretó la victoria 1-0 del Defe, además de inhabilitar a los futbolistas señalados. El Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, organismo que rige la competencia del Torneo Federal C, informó ayer un fallo a favor del Club Defensores de La Esperanza y contra Otamendi FC respecto al partido que disputaron el pasado 5 de febrero por la primera fecha de la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte. Aquella vez, el "Gallito" se había quedado con el triunfo por 2 a 0. Sin embargo, a raíz del recurso de protesta que interpuso el "Defe" por la inclusión de cinco jugadores que no se encontraban correctamente habilitados en el Tricolor, el Tribunal de Disciplina decidió revertir el resultado y "registrar el siguiente resultado: Defensores de la Esperanza 1 - Otamendi Fútbol Club 0". El fallo completo puede leerse en el Boletín 04-17 del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal. Allí se explica que "el Club Defensores de la Esperanza de Campana, interpuso recurso de protesta de partido contra el Club Otamendi de la misma Liga de Campana" y "que, como fundamento de su presentación el actor denuncia que su rival incorporó al equipo a cinco jugadores que no están habilitados para jugar pues se encuentran registrados en clubes de AFA". Los jugadores apuntados son Alexis Tapia, Fernando Criado, Mariano González, Pablo Tornatori y Marcelo González. Los cuatro primeros figuran inscriptos en Puerto Nuevo, mientras que el último aparece en Fénix. Los cinco fueron de la partida aquel 5 de febrero e, incluso, Tornatori y "Coco" González fueron los autores de los goles de Otamendi. En el fallo se explica que "el club demandado hasta el momento de la reunión del Tribunal no ha presentado su descargo" y señala que "en este Tribunal no se admite prueba que pueda sostenerse en lo objetivo que un jugador este inscripto para otro club sin haberse efectuado los trámites que el Reglamento de Pases Interligas establece". Finalmente, el Tribunal de Disciplina resuelve, además de darle por ganado el partido a Defensores de La Esperanza, "sancionar al Club Otamendi Fútbol Club con multa de 9000 pesos en concepto de derecho de protesta" e "inhabilitar provisoriamente" a los jugadores señalados. SANCIONES A EXPULSADOS A su vez, el Tribunal de Disciplina también confirmó que los cinco expulsados que dejó el encuentro entre Defensores de La Esperanza y Otamendi FC recibieron sólo una fecha de suspensión. De esta manera, Tulio Barrios, Federico Díaz y Nahuel Bardallo vuelven a estar habilitados en el "Defe", mientras que Mariano González e Iván Castillo todavía deben esperar, dado que Otamendi no jugó por la segunda fecha (por lluvias suspendió su compromiso ante Sarmiento). JUEGAN LOS DOS EL SÁBADO Por la tercera fecha de la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte, los dos equipos de nuestra ciudad jugarán mañana sábado frente a los equipos de Zárate. Otamendi recibirá desde las 17 horas a Belgrano en cancha de Puerto Nuevo; mientras que Defensores de La Esperanza visitará a partir de las 20 horas a Sarmiento en la vecina ciudad.

EL SORTEO ENTRE LOS CAPITANES ESA TARDE DE DOMINGO: PABLO GODOY POR DEFENSORES DE LA ESPERANZA; Y MARIANO GONZÁLEZ, UNO DE LOS JUGADORES "PROTESTADOS", POR EL LADO DE OTAMENDI FC.

