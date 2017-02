La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/feb/2017 Villa Dálmine:

Milano. Foto: Twitter.

Tras la firma del convenio con la Municipalidad, el Vicepresidente de Villa Dálmine, Jorge Milano, se refirió a la situación del estadio y reiteró la intención del club de reflotar el proyecto para obtener la propiedad de los terrenos de Mitre y Puccini. La firma del convenio entre Villa Dálmine y la Municipalidad de Campana también fue el marco para que el Vicepresidente del club, Jorge Milano, reiterara la intención de la institución de reflotar el proyecto para obtener la propiedad del estadio de Mitre y Puccini. "Sin las escrituras, el club está limitado en su crecimiento. Nosotros tenemos un proyecto de estadio aquí mismo, que ya lo hemos mostrado inclusive. Pero si el terreno no es tuyo, no se puede hacer nada. Así que teniendo las escrituras, seguramente se podrá acercar a empresas que quieren invertir en Villa Dálmine. Se nos abriría un abanico muy grande de opciones para hacer cosas si obtuviéramos las escrituras", explicó el "Pato". "Creo que sería grandioso para el socio y simpatizante de Villa Dálmine que el club finalmente pudiera tener la propiedad de su estadio. Tener las escrituras le daría una tranquilidad definitiva al club. Es la casa que siempre tuviste y que se hace tuya definitivamente. Poder tener las escrituras del estadio supera cualquier ascenso. Pienso en obtener las escrituras del estadio y se me pone la piel de gallina por lo que eso significaría para los socios y simpatizantes", agregó Milano. Respecto a las gestiones planificadas desde el club en este sentido, el Vicepresidente de Villa Dálmine detalló: "Cuando se dio el cambio de gobierno, le transmitimos a Sebastián Abella que necesitábamos seguir adelante con las negociaciones. El Intendente nos dijo que tenía que tomarse su tiempo para interiorizarse de la situación y, así, después de un tiempo nos llamó para que reactivemos el tema. De hecho, tuvimos reuniones con los concejales, que mostraron buena predisposición para atendernos. Finalmente, el año pasado no se trató el proyecto y, por ello, recientemente le hemos enviado una carta a los diferentes bloques de concejales para volver a reunirnos, para saber qué análisis hacen ellos de este tema y cómo se puede avanzar, porque queremos darle un corte definitivo. Ahora, nuestro próximo paso es sentarnos con cada bloque, escuchar las consideraciones que tengan al respecto y trabajar conjuntamente".

