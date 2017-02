Una marcha multitudinaria de vecinos pidió justicia por ”Chaly” Del Re

La concentración fue en la plaza Eduardo Costa para reclamar por el esclarecimiento del asesinato del reconocido vecino, ocurrido hace más de un año en misteriosas circunstancias. "Uno tiene siempre la esperanza de que algún día se sepa algo", aseguró el pastor Juan Carlos Chevriau. Familiares y amigos de Carlos "Chaly" Del Re se concentraron en la plaza Eduardo Costa para pedir justicia por el vecino asesinado el pasado 11 de febrero de 2016 en su casa de calle Sívori al 900. Pasadas las 20 horas, decenas de personas fueron arribando a la explanada del Palacio Municipal con pancartas y carteles recordando a "Chaly" y reclamando el esclarecimiento de un caso que, como le reconoció el fiscal Juan José Montani a La Auténtica Defensa hace algunos días, no tiene avances. "Uno tiene siempre la esperanza de que algún día se sepa algo. Tanto Chaly como la mayoría de los que estamos acá tenemos confianza en Dios", aseguró el pastor Juan Carlos Chevriau, amigo de la víctima. "La Justicia enaltece a la Nación, y a veces sentimos que está un poco parada. Pero confiamos en la justicia de Dios, que cuando Él hace justicia la cosa cambia", afirmó. Chevriau confirmó que hasta el momento "no hay pistas" para resolver el hecho y cargó contra el accionar de la Fiscalía 6 donde se tramita tiene la causa, considerando que a esta altura "debería haber actuado". "Pero cada uno dará cuenta de lo que debería haber hecho durante este año", afirmó. Diferente fue la opinión de Fernando Coltelli, quien aseguró que "la fiscalía está abierta y tiene una gran predisposición para investigar". "Sin pruebas es difícil (avanzar), y el fuego cumplió su cometido: por lo que nos han confirmado desde fiscalía, borró todas las huellas", señaló. El material genético hallado en la escena del crimen "tampoco sirvió para encontrar un rastro". "Cada día que arranca o fin de semana uno piensa en esto", aseveró Pablo Pasquet, otro de los hermanos "de la vida" de "Chaly", como se definió. "Pasamos por todos los estados posibles: angustia, desconsuelo, y mucha pasión para esto salga a la luz y se encuentre a los culpables", contó. Pasquet era el dueño de la casa donde vivía "Chaly" mientras terminaba de construirse la suya propia. Recordó que "la vivienda estuvo 25 días tomada por fiscalía" y "que se tomaron muestras, huellas, y se buscaron cosas. Nosotros aportamos cosas que encontramos en la casa o pistas. Terminó ese tiempo y desaparecieron la fiscalía y la Policía. Y desde allí venimos golpeando puertas", afirmó. Y pidió a la comunidad que "cualquiera que sepa algo que se acerque. Para nosotros quizás no sea importante, pero para los que investigan sí", remarcó. "Esperamos que no haya más de estas marchas. Esperemos que el caso se resuelva. Pero si no es así, seguiremos pidiendo justicia", avisó Pasquet. La concentración se trasladó luego a las escalinatas de la plaza, donde se leyó una carta sintetizando el pedido de justicia y el sentimiento de cada uno de los que algunas veces conocieron, charlaron y compartieron un momento con De Re, "el amigo que nos mataron", como versaba un cartel.

Del Re fue asesinado el 11 de febrero de 2016, en la casa que habitaba en Sivori al 900.





CARLOS DEL RE FUE ASESINADO EL 11 DE FEBRERO DE 2016 EN SIVORI AL 900. "Algo que ya caminamos", dijeron los Tonello De la convocatoria también participaron Eduardo y Nora, papás de Pablo Tonello, el joven asesinado en Capital Federal en el año 2014 cuando un delincuente le robó la bicicleta en la que iba al trabajo. "Para nosotros Chaly es un hermano muy querido", contó Eduardo, vecino de Zárate y miembro de la misma comunidad religiosa a la que pertenecía Del Re. Comentó que "algo que ya caminamos las víctimas de este tipo de tragedias" es que "somos invisibles para la sociedad para la Justicia y el Estado, y quedamos somos", recomendándole a la familia de "Chaly" que "se involucren, que pongan un abogado, y que puedan hacerlo visible ante un Estado que lamentablemente no funciona". "La Justicia no funciona y hay familias que se destruyen, como la nuestra", afirmó. El pasado 22 de noviembre, Facundo Salas (20) fue sentenciado a reclusión perpetua por el crimen de Pablo. El Tribunal Oral en lo Criminal 11 lo encontró culpable de "homicidio criminis causa", es decir, por matar para ocultar otro delito, en este caso, el robo. "En el caso de Pablo hubo condena, pero en el de Chaly no se avanzó en la investigación, ni siquiera hay una declaración o un imputado. Estamos acá haciendo lo que en su momento otros hicieron por nosotros: tratando de hacer visible (el caso) para que todos entendamos que no podemos seguir conviviendo con violencia y que los casos queden sin solución", expresó Eduardo.

NORA Y EDUARDO TONELLO SUFRIERON EL HOMICIDIO DE SU HIJO PABLO EN 2014.



