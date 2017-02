Donan costoso equipamiento al Hospital San José

Se trata de un monitor multiparamétrico cuyo valor es de 110 mil pesos. Los integrantes de la agrupación justicialista "Julio Armando Melo", liderada por Javier Contreras, organizaron una rifa para juntar los fondos necesarios. Ayer en horas del mediodía, la Asociación Cooperadora del Hospital San José, recibió de manos de Javier Contreras y otros integrantes de la de la agrupación justicialista "Julio Armando Melo" un monitor multiparamétrico que será de suma utilidad en los quirófanos del Hospital San José. El equipo, que tiene un valor de $110 mil, "servirá como back up, porque actualmente tenemos tres, y uno de ellos está en reparaciones" explicó el Director Médico de la institución, Marcelo Medina, también presente en la ocasión. El equipo, sirve a los médicos anestesistas para hacer el control de los pacientes durante la intervención quirúrgica, ya que registra diferentes parámetros como frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y saturación de oxígeno, entre otros. Según detalló el Dr. Medina, actualmente, el Hospital cuenta con tres quirófanos, dos de ellos para cirugías de alta complejidad y uno para cirugías menores. Contar con dos monitores de este tipo que funcionen correctamente, le permitirá realizar, en caso de emergencias, dos operaciones al mismo tiempo. Aun así, el Director del Hospital explicó que esta disponibilidad no implica una mejora en la agenda de cirugías programadas, ya que "el verdadero cuello de botella es la cantidad de camas disponibles en el sector de Internación". La idea de la rifa surgió de una charla informal que meses atrás sostuvo Javier Contreras con el médico anestesista Adrián Rey. "Le pregunté que andaban necesitando y nos pusimos en campaña con la agrupación. Incluso a Rey le vendimos 5 "se podría haber jugado un poco más", dijo Contreras en tono de broma y agregó que el premio, que era una motocicleta, quedó vacante. "El número –dijo- que salió favorecido estaba reservado, pero nunca fue abonado. La chica se quería matar". Contreras también comentó que entre otras actividades de militancia programadas, su agrupación realizará durante este año una campaña para sumar socios adherentes a la Cooperadora del Hospital. La Melo, con presencia en los barrios Lanzada en octubre de 2013, la agrupación peronista "Julio Armando Melo" tiene a su nieto, Javier Contreras, como su principal conductor. Melo fue un destacado referente justicialista local entre los años 70 y 80. Fue concejal, y el primer Secretario de la entonces Subdelegación del Ministerio de Trabajo de Campana, entidad que fue un verdadero semillero de dirigentes justicialistas de donde surgieron Jorge Rubén Varela, y Adriana Barbero, entre otros. En marzo próximo, la agrupación tiene planeado realizar una jornada "a la que asistirían 3 ó 4 referentes de cada uno de los 34 barrios de Campana. La idea es que expongan las necesidades y prioridades de la gente, y toda esa información sea sistematizada en un documento que se le entregará al Intendente Abella". Contreras, asumió como concejal por Cambiemos en diciembre de 2015, pero dejó su banca para convertirse en el Secretario Privado del Intendente quien, además, es su cuñado. Consultado por La Auténtica Defensa, Contreras dijo que es tiempo de trabajar y no de candidaturas. "La agrupación cuenta con gente valiosa", comentó Contreras y mencionó a Cristian Roma (Camioneros) Pablo Churruarín (Delegado en Sintermetal), Viviana Peredrotti, y Charly Schneider; entre otros referentes.

Donan costoso equipamiento al Hospital San José

