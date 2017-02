El martes se inaugura el Café Martínez en el Club Social

La apertura será a las 8 de la mañana. Dará trabajo directo a entre 12 y 15 personas. Todo nació sobre una servilleta. La inversión para poner en valor la esquina de Av. Rocca y 25 de Mayo fue millonaria y fue desarrollada por empresas de nuestra ciudad. Hace varios meses ya que los campanenses asistimos a la intervención y puesta en valor de la tradicional esquina del Club Social, sobre la ochava de Av. Rocca y 25 de Mayo, donde funcionará un local de la franquicia Café Martínez. Y aunque el desembarco de esta compañía en nuestra ciudad ya era conocido desde diciembre, el flamante cartel instalado ayer con el logo de la marca anotició a muchos vecinos de esta novedad. La inversión es millonaria y fue realizada por un grupo de empresas lideradas por Juan Sajnín que llegaron a un acuerdo similar al realizado entre la Unión Industrial de Campana y el Club Social, en el año 2010: la entidad realizó una serie de mejoras en la sede del club, básicamente en las dependencias sobre 25 de Mayo y el quincho, a cambio de un período de gracia de 4 años durante el cual la Unión Industrial no pagó alquiler por sus oficinas, y cobró alquiler por las restantes. Dada la magnitud de la obra que compromete el local del Café Martínez, y otras mejoras en el resto del edificio que, prácticamente, con esta nueva intervención ha quedado con su cede totalmente renovada, el período de gracia acordado con el grupo de inversores será de 7 años. Este grupo de inversores logró tentar al operador de la franquicia, quien ya tiene dos Café Martínez en Capital Federal y se consagró como el franquiciante número 1 de la marca dos años seguidos. El local de Campana dará empleo directo a entre 12 y 15 personas, y tendrá una capacidad para unos 100 clientes. La apertura está pautada para este martes 21 a las 8 de la mañana. "Todo nació sobre una servilleta de papel" comentó Fernando Sajnín a La Auténtica Defensa sobre el nacimiento del emprendimiento: "Terminanos una reunión de la Unión Industrial y nos fuimos a tomar un café a la sede del club. Hablando de bueyes perdidos, mi viejo dice: ´Qué pena este lugar, la mejor esquina de Campana, con tanto potencial…´ Ahí mismo saqué la lapicera, empecé a dibujar y arrancó el emprendimiento. Dada la experiencia exitosa con la Unión Industrial, no tardamos mucho en ponernos de acuerdo. Lo más importante es que el Club no invierte un solo peso, y en pocos años recupera el uso total de las instalaciones, mientras disfruta las que les quedan de uso exclusivo". Según pudo saberse, otro de las empresas involucradas es Tecnopint, liderada por Fabián Cadau, y su hermano, el arquitecto Francisco Cadau, fue el responsable de la dirección de obra. MÁS DE 160 FRANQUICIAS Sólo en la Argentina, Café Martínez tiene unas 150 franquicias y la más cercana a Campana funciona dentro del predio de Temaikén. También está presente en España, donde nace la firma en 1933, Paraguay, Uruguay y Dubai. Próximamente se abrirán locales en Bolivia y EE. UU. En 1994 comenzó a gestarse en la "sucursal madre" ubicada en Talcahuano al 900 de la Ciudad de Buenos Aires. Los clientes de Café Martínez pueden elegir de una amplia gama de cafés, como el Blend Selecto, Brasil, Colombia, Tostado Italiano o Descafeinado, entre otros, o recetas especiales como Affogato, Vitrilos de café y el Freschetto. La oferta de completa con una variada carta de confitería, sándwiches exclusivos, y opciones de brunchs, y warps. "Privilegiamos zonas de mediano y alto tránsito, preferentemente esquinas, con una población mínima de 100.000 habitantes, de flujo constante. Los locales deben ser de acuerdo al formato de entre 80 y 200 m2", comentó Leandro Canabe, gerente general de la compañía que tiene por slogan "cada día le ponemos color al café". PONER EN VALOR LA ROCCA La confirmación de la llegada de Café Martínez a Campana la dio Juan Sajnin en diciembre pasado, durante la fiesta que celebró un nuevo aniversario de la creación de la Unión Industrial Campana. Por entonces, el Presidente de dicha entidad señaló: "Haber hecho esto acá no fue un negocio para nosotros. Esto es poner en valor la mejor esquina de Campana, y lo vamos a lograr con Café Martínez. Va a ser la punta de lanza para mejorar toda la Rocca si la gestión política tiene voluntad. Estoy dispuesto a colaborar". En ese sentido, aquella tarde, comparó la principal avenida comercial de nuestra ciudad con lo que había observado en la turística Tandil: "Estuve en Tandil y uno ve la calle 9 de Julio con los negocios que tiene, cómo está preparada y ordenada, y la Rocca no lo está. Tiene que haber voluntad política y compromiso de todos los sectores".

Con la instalación del logo en el frente del local, muchos vecinos se anoticiaron ayer del desembarco de Café Martínez en Campana.



El martes se inaugura el Café Martínez en el Club Social

