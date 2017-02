El carnaval de Capilla del Señor tendrá hoy su segunda noche de musica, alegría y color, en el tradicional paseo de la Plaza San Martín. Allí los vecinos de todo el distrito y visitantes podrán disfrutar de un espectáculo de primer nivel, ya que estará acompañándonos la comparsa O´Bahia, tradicional animadora de uno de los carnavales mas importantes del país: el Carnaval de Gualeguaychú. O´Bahia vendrá a Capilla con su batucada y su enorme cuerpo de bailarines y pasistas, y todos podremos disfrutar del brillo y el despliegue de una agrupación carnavalera de primer nivel en el país. Además de O´Bahia estarán desfilando en Capilla Samba Lima, Los Caprichosos del Bajo, So Alegria, Los Inigualables, Batería la Maria, y el show Musical de Muevelo, antes del gran cierre a cargo de O´Bahia. O´Bahia es la comparsa del Club de Pescadores de Gualeguaychú. Este club fue creado el fin de agrupar a todos los pescadores de la ciudad y unirlos para hacer más fácil la dura vida que muchos de ellos llevaban, sobre todo cuando no era buena la pesca. La comparsa nació casi con el Carnaval de Gualeguaychú, y desde los años 80 en que inició su actividad participa del crecimiento y desarrollo de uno de los carnavales mas vistosos y donde se despliega la mayor creatividad e inversión en trajes, vehículos, estructuras y música original. Esta noche el precio de la entrada al carnaval será de 50 pesos, y los menores de 10 años entrarán gratis. Como siempre, la venta de espuma es a beneficio del sistema de salud del partido. Para una mejor organización, recordamos que la Dirección de Transito del municipio procederá al corte al tránsito vehicular en las siguientes calles; Esteban Urcelay y Mateo S. Casco, Belgrano y Mateo S. Casco, Bolívar y Moreno, Bolívar y Rivadavia, Rivadavia y Balcarce, Mitre y Sosa, Belgrano y Sosa, Belgrano y Rivadavia, a partir de las 16. Además está previsto el refuerzo de los servicios de transporte público de colectivos en la noche de carnaval para facilitar el retorno a casa del público. La empresa Atlantida contará con servicios a las 2:00 y 2:20 am en el recorrido de Capilla del Señor a Pilar. En cuanto a la empresa Ruta Bus se programaron servicios adicionales a las 0:00, 1:00 y 2:00 am. En sus recorrido Capilla del Señor - Parada Robles por Ruta 192, y de Parada Robles a Los Cardales por Ruta 8 y Ruta 6.







Exaltación de la Cruz:

O´Bahia estará hoy en el Carnaval de Capilla del Señor

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: