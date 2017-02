Dado que la mermelada, la confitura y la jalea son dulces que se preparan con los mismos ingredientes, frutas y azúcar, es muy corriente la confusión entre los tres términos. En todas, la fruta va cocida ¿En qué se diferencian? En la elaboración y en el resultado final. LA MERMELADA Es fruta macerada, primero en azúcar y luego, cocida y triturada. Tiene una consistencia más ligera que la confitura y el aspecto de un puré.

LA MERMELADA LA CONFITURA Consiste en fruta cocida en un almíbar. Tiene una consistencia más compacta y densa que la mermelada porque no se tritura de modo que al consumirla nos encontramos los trocitos o tropiezos.

LA CONFITURA EL DULCE Se elabora como la mermelada pero… con más azúcar Es tan espeso que una vez frío, adquiere una consistencia semisólida

EL DULCE LA JALEA Para elaborar jalea no usamos la pulpa de la fruta sino el jugo resultante de cocerla con agua A dicho jugo se le añade el azúcar y se cuece hasta que adquiere una consistencia gelatinosa, un poco más ligera y transparente que la mermelada y de textura muy suave. Hay frutas que se prestan más a una preparación que a otra. Por ejemplo, las muy granulosas como las moras, las uvas o el espino albar se preparan en jaleas ya que es desagradable encontrarse luego los granitos en la boca o muy trabajoso quitarlos antes. Las que tienen mucho jugo como las ciruelas amarillas o las frambuesas y grosellas también son muy adecuadas para esta forma de preparación.

LA JALEA

Cristina Blotta

El Jardín que se Come:

¿En qué se diferencian mermeladas, confituras, jaleas y dulces? (2da. parte)

Por Cristina Blotta

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: