De la convocatoria también participaron Eduardo y Nora, papás de Pablo Tonello, el joven asesinado en Capital Federal en el año 2014 cuando un delincuente le robó la bicicleta en la que iba al trabajo. "Para nosotros Chaly es un hermano muy querido", contó Eduardo, vecino de Zárate y miembro de la misma comunidad religiosa a la que pertenecía Del Re. Comentó que "algo que ya caminamos las víctimas de este tipo de tragedias" es que "somos invisibles para la sociedad para la Justicia y el Estado, y quedamos somos", recomendándole a la familia de "Chaly" que "se involucren, que pongan un abogado, y que puedan hacerlo visible ante un Estado que lamentablemente no funciona". "La Justicia no funciona y hay familias que se destruyen, como la nuestra", afirmó. El pasado 22 de noviembre, Facundo Salas (20) fue sentenciado a reclusión perpetua por el crimen de Pablo. El Tribunal Oral en lo Criminal 11 lo encontró culpable de "homicidio criminis causa", es decir, por matar para ocultar otro delito, en este caso, el robo. "En el caso de Pablo hubo condena, pero en el de Chaly no se avanzó en la investigación, ni siquiera hay una declaración o un imputado. Estamos acá haciendo lo que en su momento otros hicieron por nosotros: tratando de hacer visible (el caso) para que todos entendamos que no podemos seguir conviviendo con violencia y que los casos queden sin solución", expresó Eduardo.

NORA Y EDUARDO TONELLO SUFRIERON EL HOMICIDIO DE SU HIJO PABLO EN 2014.



Los Tonello, ”Algo que ya caminamos”

Estuvieron en la marcha por ”Chaly” Del Re

