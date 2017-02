Las 30 carreras para las que se podrá cursar el CBC en Campana

EL Ciclo Básico Común Según explica el sitio de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en 1985 creó el Ciclo Básico Común (CBC) con los objetivos de brindar una formación básica, integral e interdisciplinaria; desarrollar el pensamiento crítico, consolidar metodologías de aprendizaje y contribuir a una formación ética, cívica y democrática de los alumnos de la universidad. "El CBC se constituye así como el primer ciclo de los estudios universitarios que tiene un sentido orientador para el alumno. De esta forma el estudiante se podrá comprometer realmente con una carrera específica después de un año de vida universitaria, habiendo tenido numerosas oportunidades de conocer el campo de estudio y aplicación de las distintas especialidades, así como las posibilidades laborales reales para los graduados a través de las acciones en los que tiene una participación activa el Departamento de Orientación Vocacional (DOV)", remarca la página web de la UBA. NOTICIA RELACIONADA: El Ciclo Básico Común de la UBA llega a Campana Son carreras correspondientes a las facultades de Medicina, Veterinaria, Odontología, Farmacia, Psicología y Agronomía. Las inscripciones comenzarán el 1º de marzo en la Biblioteca Pública Municipal, en tanto que las clases inician en abril, en la Escuela Nº16. Con la creación del Centro Universitario Regional Campana, los estudiantes podrán cursar en la ciudad el Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la Escuela Nº 16. La jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, acompañó al intendente Sebastián Abella durante el anuncio y coincidió en destacar que "hoy es un día muy especial para el Municipio ya que por primera vez se podrá cursar en la ciudad el ingreso a 30 carreras que ofrece la UBA". En este sentido, señaló que "estuvimos trabajando intensamente para poder concretar este logro. El CBC estará a disposición de todos los alumnos a partir de este ciclo lectivo". Tal como detalló la funcionaria, se dictará para 30 carreras correspondientes a las facultades de Medicina, Veterinaria, Odontología, Farmacia, Psicología y Agronomía. A continuación, la nómina completa: Agronomía, Bioquímica, Ciencias Ambientales, Enfermería Universitaria, Farmacia, Fonoaudiología, Lic. Producción de Bioimágenes, Lic. Kinesiología y Fisiatría, Lic. en Enfermería, Medicina, Musicoterapia, Nutrición, Obstetricia, Odontología, Psicología, Veterinaria, Técnico Radiólogo Universitario, Técnico Universitario en Medicina Nuclear, Técnico Universitario en Óptica Técnica y Contactología, Técnico Universitario en Podología, Técnico Universitario en Hemoterapia e Inmunohematología, Técnico Universitario en Cosmética Facial y Corporal, Técnico Universitario en Instrumentación Quirúrgica, Técnico Universitario en Prácticas Cardiológicas, Técnico Universitario en Anestesia, Técnico Universitario en Gestión Integral de Bioterios, Técnico en Producción Vegetal Orgánica, Técnico en Jardinería, Técnico en Floricultura y Técnico en Turismo Rural. Durante la conferencia de prensa, la jefa de Gabinete destacó la importancia de esta propuesta al mencionar que los jóvenes no sufrirán el desarraigo. Además podrá evitarse el alto costo económico y emocional que implica para sus familias el traslado a otra ciudad. "Esta posibilidad -agregó- no tiene ningún costo para el estudiante. El Municipio absorbe la inversión, contemplando la inclusión social y brindando igualdad de oportunidades para todos". Schvartz informó que previo a la inscripción también se realizarán talleres de orientación vocacional para que quienes aún no establecieron qué estudiar puedan decidirlo. "Queremos cubrir todas las variables posibles para que puedan aprovechar esta oportunidad, entendiendo que todo se puede, que solo hay que tener ganas de hacerlo", subrayó la funcionaria, y anticipó que la inscripción se iniciará el 1° de marzo en la Biblioteca Pública Municipal, de 9 a 12. En el transcurso de los próximos días se comunicarán también los requisitos necesarios que deberán cumplimentar quienes deseen inscribirse. "No hay cupos límites para la inscripción. Por lo cual, tanto nuestros jóvenes como los de ciudades vecinas pueden acercar a inscribirse. Además se hayan anotado para cursar en otra sede y quieran trasladarse a la de Campana también podrán hacerlo", comentó.

La jefa de gabinete, Mariela Schvartz, brindó detalles de la posibilidades que se abren en Campana a partir de esta noticia.



Las 30 carreras para las que se podrá cursar el CBC en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: