Sabrina Champalanne pasó por ”Pasión por mi Pueblo”

La joven uruguaya, en ascenso en el mundo televisivo, estuvo en nuestra ciudad en el programa que se emite por Canal 15. Allí contó sus inicios y sus proyectos en el mundo artístico. Si bien tiene la formación de una auténtica profesional, su imagen sigue siendo la de una adolescente que pretende ponerle alas a sus sueños de actriz y fundamentalmente a su inclinación por los niños. Se trata de Sabrina Champalanne, creadora del programa "La Magia de Sabri" que se emite actualmente por la televisión uruguaya y que antes ya obtuvo halagos en Argentina. Sabrina visitó nuestra ciudad para participar del programa televisivo "Pasión por mi Pueblo", el clásico que se emite los martes a las 22 por el Canal 15 Campana. Allí contó cómo fueron sus comienzos: "Tuve que remar y luchar mucho por este deseo, pero lo que realmente me marcó fue aquella vez que me llevaron a ver las Trillizas de Oro, cuando solo tenía cuatro años. Creo que desde ese momento supe que alguna vez trabajaría para los más pequeños". A su vez, recordó que en 2016 participó en teatro con la obra "Aladín y La Lámpara Maravillosa" en la Zona Norte. "Me encantaría venir a Campana con ese o cualquier otro espectáculo", contó. Siempre estudió danzas hasta que llegó a una escuela y se metió de lleno en la carrera de Comedia Musical. "A mí me encantaba cantar como los Guns and Roses, pero solo lo hacía para divertirme. Pensé que debía mentir, diciendo que tenía experiencia en las tablas, pero como no me gusta mentir, decidí empezar con Mary Sue Bruce, y ahí la gente que estaba viendo explotó en aplausos. Y lloré, lloré mucho, pero parece que eso convenció a los profesores y pase la admisión", rememoró. "Luego seguí estudiando hasta finalizar la carrera, habiendo pasado por la escuela de Augusto Fernández, con Joy Morris, Diego Coran Oria y hasta hoy con Sergio Lombardo. En el medio, un gran maestro, James Murray me preguntó: ¿qué quería hacer en el resto de mi vida? Ahí no tuve dudas: le contesté que quería hacer un programa para niños¨, recordó. "La Magia de Sabri" es un programa dedicado a niños de 2 a 6 años, que incentiva la formación didáctica mediante canciones, juegos, títeres y cuentos, abordando temas como la seguridad vial, reciclaje, idiomas, y cuidado del medio ambiente. Se emitió en 2016 en Montevideo, por la señal de cable Nuevo Siglo, subsidiaria del canal 12, pero que antes estuvo tres años en la televisión de la ciudad de Carmelo, donde fue galardonada con dos premios: el Gaucho y el Gaucho de Oro al mejor programa de todo el interior de Uruguay. Sabrina se entusiasma al hablar del programa: "Yo los invito a jugar conmigo, a imaginar, a cantar y bailar, es como una mezcla de los programas didácticos de hoy y una de mis clases de Singing and drama que doy en el colegio". Al final de su intervención en "Pasión por mi Pueblo" se la consultó sobre si le gustaría venir a Campana a hacer teatro y televisión. Su respuesta fue directa: "Sí, me gustaría mucho. Vivo muy cerca y hasta ya deseo que Villa Dalmine ascienda a Primera División".

Sabrina Champalanne pasó por ”Pasión por mi Pueblo”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: