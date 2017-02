Ayer perdió 2 a 0 en el partido principal de un nuevo amistoso. En el segundo encuentro, los suplentes igualaron sin goles. En la continuidad de su preparación, el Violeta visitará el miércoles a Arsenal de Sarandí y el sábado, a Rosario Central. En el quinto partido amistoso de su actual pretemporada, Villa Dálmine se midió ayer con Barracas Central en un encuentro disputado en el estadio de Mitre y Puccini que favoreció al visitante. Es que el equipo dirigido por Fabián Nardozza se impuso 2-0 en los 70 minutos que disputaron los titulares de ambas escuadras. Fue, a la postre, la presentación más floja del Violeta en esta preparación conducida por Facundo Argüello. Así, sin poder repetir las virtudes mostradas frente a The Strongest (Bolivia), Zulia (Venezuela), Godoy Cruz y Tigre, el equipo de nuestra ciudad cayó merecidamente ante un Barracas Central que llegó al gol a través del histórico Carlos Arce (aprovechó un rebote en el primer tiempo) y de César Carranza (de penal, en el cierre del segundo tiempo). A lo largo de los 70 minutos y ante el elenco de menor jerarquía de los que enfrentó en esta pretemporada, Villa Dálmine prácticamente no pudo generar situaciones claras de gol, a pesar de algunas llegadas de Juan Manuel Mazzocchi, Ezequiel Cérica y Pablo Ruiz (nuevamente fue lo más claro de la ofensiva Violeta, aunque esta vez debió salir por una molestia física). La formación titular presentada por Argüello fue la misma que en los amistosos anteriores, a excepción de Rubén Zamponi, quien no participó del encuentro por una sobrecarga muscular (su lugar como segundo marcador central lo ocupó Luciano Recalde). Luego del partido principal, se disputó un segundo encuentro entre los suplentes de ambos equipos, el cual terminó sin goles tras 60 minutos de juego. Ahora, en la continuidad de su pretemporada, Villa Dálmine tiene planificados dos amistosos como visitante: el primero, el miércoles 22 frente a Arsenal de Sarandí; y luego, el sábado 24, frente a Rosario Central. SÍNTESIS DEL PRIMER PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): Fernando Otarola; Juan Alsina, Ariel Coronel, Luciano Recalde, Lautaro Formica; Pablo Ruíz, Horacio Falcón, Fabrizio Palma, Lucas Favalli; Juan Manuel Mazzocchi y Leonardo Carboni. DT: Facundo Argüello. CAMBIOS: ST 14m Federico Recalde x Falcón, Pablo Burzio x Palma, Jonathan Figueira x Ruiz y Ezequiel Cérica x Mazzocchi; 25m Federico Acosta x Alsina. BARRACAS CENTRAL (2): Elías Gómez; Maximiliano Rodríguez, Pablo De Muner, Horacio Balbuena, Emmanuel Martínez; Matías Sproat, Fabricio Espósito, Carlos Arce, Enrique Seccafien; Alexis Delgado y Juan Martín. DT: Fabián Nardozza. Luego ingresaron: Diego Galeano, Víctor Gómez y César Carranza. GOLES: PT 14m Carlos Arce (BC). ST 34m César Carranza (BC) -de penal-. ARBITRO: Emir Michelón CAMPO DE JUEGO: Villa Dálmine. DETALLE: Se jugaron 2 tiempos de 35 minutos. SÍNTESIS DEL SEGUNDO PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): Sebastián Blázquez; Federico Acosta, Ángel Alonso, Brian Sabio, Jorge Demaio; Pablo Burzio, Diego Núñez, Federico Recalde, Gaspar Lezcano, Jonathan Figueira; y Ezequiel Cérica. DT: Facundo Argüello. CAMBIOS: PT 20m Brian Visser x Burzio; ST Alex Stabile x Figueira y Julián Cardellino x Cérica; 5m Leonardo Cisnero x F. Recalde; 12m Marcos Salvaggio x Núñez y 25m Franco Otta x Visser. BARRACAS CENTRAL (0): Ezequiel Piatta; Germán Mandarino, Martín Quiles, Matías Tapia, Leopoldo Pastafiglia; Gastón Minutillo, Miguel Tevez, Iván Tapia, Luis Bevacqua; Abel Soriano y César Carranza. DT: Fabián Nardozza. GOLES: No hubo ARBITRO: José Barranco CAMPO DE JUEGO: Villa Dálmine. DETALLE: Se jugaron dos tiempos de 25 y 35 minutos respectivamente.

LUCIANO RECALDE JUGÓ COMO SEGUNDO MARCADOR CENTRAL ANTE LA AUSENCIA DE RUBÉN ZAMPONI, AFECTADO POR MOLESTIAS FÍSICAS.



Villa Dálmine no pudo con Barracas Central

