Por la tercera fecha de la Zona 6 de la Región Pampeana Norte, el Gallito jugará desde las 17 horas en cancha de Puerto Nuevo, mientras que el "Defe" lo hará desde las 20 en Zárate. Hoy se disputará íntegramente la tercera fecha de la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Federal C, con un partido en nuestra ciudad y otro en Zárate. En el estadio Carlos Vallejos del Club Puerto Nuevo, Otamendi recibirá a Belgrano desde las 17 horas, en un encuentro con muchos condimentos. Es que el equipo de nuestra ciudad se presentará luego de conocer que el Tribunal de Disciplina de Consejo Federal le dio por perdido su partido ante Defensores de La Esperanza por no tener correctamente habilitados a cinco jugadores (Alexis Tapia, Fernando Criado, Pablo Tornatori, Mariano y Marcelo González) que, además, quedaron suspendidos provisoriamenet. Por su parte, Belgrano ha tenido un arranque inesperado, con derrotas frente a Defensores de La Esperanza y Sarmiento. Y a este choque llegará con tres bajas importantes, porque en el duelo zarateño del último miércoles fueron expulsados César Machena, Emmanuel Pío y Facundo Gastellú. En tanto, por la noche, desde las 20 horas, Sarmiento y Defensores de La Esperanza jugarán en la cancha de Belgrano, en el barrio de Villa Massoni. El local arrancó con el pie derecho el certamen tras derrotar 2-0 a Belgrano con dos goles de Patricio Murinigo. En tanto, La Esperanza recuperó su imagen futbolística ante Belgrano (le ganó 1-0) y luego, tras su reclamo ante el Tribunal de Disciplina, sumó tres puntos clave pensando en la clasificación a la próxima instancia. Hoy tendrá un compromiso muy difícil, dado que Sarmiento cuenta con refuerzos de experiencia en el fútbol de Ascenso, como los defensores Ariel Groothuis y Leonel "el Perro" Bargas, ex jugador de Villa Dálmine y Fénix.

GODOY Y TULIO BARRIOS, QUIEN VOLVERÁ EN EL DEFE TRAS CUMPLIR SU SANCIÓN (FOTO: ANDRES RAJOY). El descargo de Otamendi: "Esta institución se siente dolida" Mediante un comunicado difundido a través de Facebook, el club se refirió al reclamo de Defensores de La Esperanza y al fallo del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, que lo sancionó deportiva y económicamente por incluir jugadores que no fueron inscriptos correctamente. Luego que el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal hiciera lugar al reclamo de Defensores de La Esperanza respecto a la mala inclusión de Otamendi FC de cinco jugadores (cuyos pases están inscriptos en otras instituciones), el "Gallito" emitió ayer un comunicado a través de su Facebook para hacer público su descargo respecto a la sanción deportiva (se le dio por perdido el partido de la primera fecha de este Federal C) y económica (deberá abonar $9.000) que se le impuso, tal como informáramos en nuestra edición de ayer. "Esta institución se siente dolida y muy triste por la decisión tomada por Defensores de La Esperanza", comienza señalando el texto. "Somos clubes que compartimos la misma Liga Campanense y estamos aprendiendo a jugar cosas importantes. Estaremos apelando, buscando no salir perjudicado económicamente, sabiendo lo difícil que es. Esta comisión junto a sus socios trabajará incansablemente para que no les queden deudas ni a nosotros ni mucho menos a Liga Campanense que tanto hace por nosotros y tanto ayuda a todos los clubes de Campana", agrega el comunicado. Posteriormente menciona que será tiempo de "borrón y cuenta nueva para esta institución que supo levantarse de situaciones peores". "Que sepa la comunidad que estas cosas nos fortalecen aun más", remarca el descargo. Luego, el comunicado demuestra que Otamendi no bajará los brazos de cara a lo que viene, porque más allá de que ahora tenga perdido el primer encuentro y suspendidos provisoriamente a los cinco jugadores apuntados (Alexis Tapia, Fernando Criado, Pablo Tornatori, Mariano y Marcelo González), "todavía quedan cinco partidos" por delante en la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte.

Federal C:

Otamendi recibe a Belgrano y la Esperanza visita a Sarmiento

