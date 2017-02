El descargo de Otamendi: ”Esta institución se siente dolida”

Mediante un comunicado difundido a través de Facebook, el club se refirió al reclamo de Defensores de La Esperanza y al fallo del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, que lo sancionó deportiva y económicamente por incluir jugadores que no fueron inscriptos correctamente. Luego que el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal hiciera lugar al reclamo de Defensores de La Esperanza respecto a la mala inclusión de Otamendi FC de cinco jugadores (cuyos pases están inscriptos en otras instituciones), el "Gallito" emitió ayer un comunicado a través de su Facebook para hacer público su descargo respecto a la sanción deportiva (se le dio por perdido el partido de la primera fecha de este Federal C) y económica (deberá abonar $9.000) que se le impuso, tal como informáramos en nuestra edición de ayer. "Esta institución se siente dolida y muy triste por la decisión tomada por Defensores de La Esperanza", comienza señalando el texto. "Somos clubes que compartimos la misma Liga Campanense y estamos aprendiendo a jugar cosas importantes. Estaremos apelando, buscando no salir perjudicado económicamente, sabiendo lo difícil que es. Esta comisión junto a sus socios trabajará incansablemente para que no les queden deudas ni a nosotros ni mucho menos a Liga Campanense que tanto hace por nosotros y tanto ayuda a todos los clubes de Campana", agrega el comunicado. Posteriormente menciona que será tiempo de "borrón y cuenta nueva para esta institución que supo levantarse de situaciones peores". "Que sepa la comunidad que estas cosas nos fortalecen aun más", remarca el descargo. Luego, el comunicado demuestra que Otamendi no bajará los brazos de cara a lo que viene, porque más allá de que ahora tenga perdido el primer encuentro y suspendidos provisoriamente a los cinco jugadores apuntados (Alexis Tapia, Fernando Criado, Pablo Tornatori, Mariano y Marcelo González), "todavía quedan cinco partidos" por delante en la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte.

El descargo de Otamendi: ”Esta institución se siente dolida”

