La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/feb/2017 Carlos Cazador:

CAZADOR REITERÓ SU POSTURA DE ACOMPAÑAR AL CLUB EN ESTA POSIBILIDAD. "Queda claro que yo no cambié mi postura nunca", expresó el concejal Cazador sobre el canje de tierras para favorecer al club violeta. El concejal fijó posición: expresó que las conversaciones entre el Municipio, Tenaris y el Club sobre el canje del Puerto de Frutos por el Estadio de Mitre y Puchini "deben reactivarse cuanto antes", revalidando su postura de acompañamiento al proyecto, pero sugiriendo que la empresa "debe darle algo más" a todos los vecinos de Campana. Luego de las declaraciones del Vicepresidente de VIlla Dálmine, Jorge Milano, respecto a la intención del club de reflotar las negociaciones para obtener finalmente las escrituras del estadio de Mitre y Puccini, el concejal Carlos Cazador recogió el guante y reiteró su postura de acompañamiento hacia a la institución. "Quiero hacer público que voy a presentar en el Concejo Deliberante una comunicación al Departamento Ejecutivo solicitando que deben reactivarse cuanto antes los trámites que fueron en su tiempo anulados, para la cesión definitiva del estadio al club Villa Dálmine", afirmó el vecinalista. Cazador recordó su "vieja postura" respecto al tema: "en 2011 declaré al estadio Patrimonio Histórico de la ciudad a fin de garantizar que esos terrenos no tuvieran ninguna función que no sea la práctica del fútbol; y a fines de 2014 voté a favor del canje -en ese momento impulsado por la gestión Giroldi- porque no era razonable que el Puerto de Frutos estuviera ocupado por areneras que pagaban un canon irrisorio, cuando el club no tenía una sede y cancha propia a partir de las cuales crecer". "Ahora -consideró- la situación vuelve a ser propicia a partir del horizonte de oportunidades que representa Vaca Muerta para Tenaris. Es importantísimo para Siderca contar con esos terrenos a un costado de su planta pensando en una ampliación. Este es el momento ideal para avanzar". Sin embargo, el concejal de Primero Campana afirmó que, en tales condiciones, Tenaris "debe darle algo más a toda la comunidad de Campana más allá de cualquier valuación inmobiliaria que se haga desde provincia". En ese sentido, propuso que la compañía de tubos sin costura construya consultorios externos para el Hospital San José. "Esto permitirá ampliar la oferta hospitalaria local, haciendo más eficiente, cómoda y rápida la atención en el edifico principal. Sería una inversión pensando en los vecinos que menos tienen, y con la que Tenaris estaría resarciendo la toma de posesión de terrenos que, en definitiva, le pertenecen a toda la comunidad y no solo a los socios de Villa Dálmine", explicó el edil. "Queremos concretar el viejo sueño que el club tenga su sede y estadio de manera definitiva. Villa Dálmine es nuestra representación deportiva a nivel nacional, ya no sólo en la provincia de Buenos Aires. Vamos a todas las provincias y la gente se pregunta de dónde es Villa Dálmine. Y Dálmine es de Campana", añadió. También le tiró presión tanto a Cambiemos como al resto de la oposición: "Queda claro que yo no cambié mi postura nunca. La prioridad para mi es la estabilidad y el futuro del Club, y mientras el canje del estadio y el Puerto de Frutos logre eso, lo apoyaré. Si me preguntan qué piensan los otros bloques, no tengo idea. Ser{ia bueno que recapaciten y acompañen ahora este proyecto, sería lo mejor para todos. Lo que yo estoy dejando en claro acá es la posición que siempre tuvo Primero Campana y Carlos Cazador".





