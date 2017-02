La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/feb/2017 La vida después de la vida







Tras varios meses en lista de espera, el campanense Diego Sfardini recibió un nuevo corazón y fue trasplantado con éxito. El campanense Diego Sfardini (32 años) sufre de problemas coronarios desde muy joven y desde mayo pasado estaba en lista de espera para recibir un nuevo corazón. Padre de un hijo de un año y ocho meses, permanece internado en el Hospital Argerich. Y hace un tiempo expresaba en su muro de Facebook: "Espero, solo sigo esperando. Otra no me queda. Pero espero ya haber transitado más de la mitad de esta experiencia. Y que un día despierte con mi hijo a mi lado y esto sólo sea un recuerdo, una experiencia y una enseñanza". El viernes, a través de la misma red social, informó la esperada noticia: "Buenas gente. Salió operativo, a las 12 me entran a quirófano. Gracias a todos. Les pido que recen, oren, manden Reiki y cualquier buena energía que tengan. Estoy feliz!!!", expresó en Facebook. La intervención comenzó de madrugada y duró más de 9 horas. Ahora, el joven campanense se recupera favorablemente tras el éxito de la cirugía, aunque las primeras 72 horas serán claves para su evolución. "Terminó la operación de Diego, salió todo dentro de lo esperado. En este momento se encuentra en las primeras horas de recuperación que son las más críticas así que les pido a todos que sigan rezando por él, para que supere esta etapa. Gracias el apoyo de todos, tanta gente que fue muy importante y nos contuvo cada instante. ¡¡¡Gracias!!!!", expresaron desde el grupo "De Corazón" El trasplante de órganos es una práctica habitual en el Sistema de Salud argentino: en 2016 cada 5 horas un paciente accedió a un trasplante de órganos según la página oficial del INCUCAI. En total, 1.694 pacientes recibieron un trasplante de órganos en 2016. De esa cifra, 1.273 se realizaron con órganos provenientes de donantes fallecidos y 421 de donantes vivos. La tasa de trasplante PMH de Argentina en 2016 fue de 38,86 por millón de habitantes. Cualquier persona puede expresar tu voluntad sobre la donación de órganos a través de los siguientes canales: registrándote a través de la web del INCUCAI; llamando a la línea telefónica gratuita del INCUCAI (0800 555 4628); asentándolo en el momento de tramitar el nuevo Documento Nacional de Identidad; o firmando un acta de expresión de voluntad.



La vida después de la vida

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: