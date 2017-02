La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/feb/2017 Defensores de La Esperanza rescató un importante empate en su visita a Sarmiento







Con un hombre menos, llegó a la igualdad gracias a un tanto convertido por Federico Díaz a los 43 minutos del segundo tiempo. Luego del fallo obtenido en el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal (le dio por ganado el partido ante Otamendi), Defensores de La Esperanza debía demostrar ayer en Zárate la mejoría que había evidenciado ante Belgrano de Zárate. Y enfrente tenía a Sarmiento, el equipo que quizás mejor se armó de esta Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Federal C. Por eso, a pesar de no haber podido conseguir la victoria, el balance general del empate 1-1 que logró el "Defe" en Zárate fue positivo, especialmente por el orden táctico que tuvo el conjunto dirigido por Miguel Ríos y Cristian Tejera. Con un sólo cambio en la alineación titular (Tulio Barrios por Mariano Rosada), el Verdinegro se propuso contener a Sarmiento y tratar de explotar las virtudes ofensivas de Pablo Godoy y Javier Tejera. Así salió un partido trabado, de escasas aproximaciones de riesgo a las áreas. Entonces, el trámite fue monótono hasta los 23 minutos del segundo tiempo, cuando el árbitro Javier Viglietti le mostró la segunda amarilla a Sergio Robles, dejando en inferioridad a La Esperanza y otorgándole mayores responsabilidades al elenco zarateño, que tibiamente fue por el triunfo. Y muy cerca estuvo de conseguirlo, porque a los 36, Walter Sampo aprovechó una serie de rebotes dentro del área para quedar de frente a Doello y fusilarlo para establecer el 1-0. Parecía que el "Defe" se quedaba sin nada. Pero cuando se jugaban 43 minutos, una pelota parada ejecutada por Javier Tejera encontró una mala salida del arquero Juyvenich y el anticipo goleador de Federico Díaz, quien había reemplazado a Godoy. Por ello, el punto le sentó mejor al equipo de nuestra ciudad, que tras el triunfo sobre Belgrano y el fallo favorable obtenido en el Tribunal de Disciplina, quedó en muy buena posición de cara a la segunda rueda de esta Zona 6 de la Región Pampeana Norte del Torneo Federal C que continuará este miércoles, cuando Otamendi visite a Sarmiento por el partido pendiente de la segunda fecha. Luego, el próximo fin de semana, Defensores de La Esperanza y Otamendi se enfrentarán en Puerto Nuevo, mientras que Belgrano y Sarmiento jugarán en Zárate en el inicio de la segunda rueda. SÍNTESIS DEL PARTIDO SARMIENTO (1): Ariel Juynevich; Leonel Bargas, Franco Vellani, Ariel Groothuis, Ignacio Boninsegna; Daniel Bellizi, Néstor Fernández, Damián López, Gastón Scisci; Patricio Murinigo y Walter Sampo. DT: Osvaldo Diez. SUPLENTES: Iván Abrigo, Fernando Falco, Sebastián Rivas, Esteban Cevasco y Julio Sampó. DEFENSORES DE LA ESPERANZA (1): Daniel Doello; Tulio Barrios, Miguel Ríos, Agustín Godoy, Sergio Robles; Omar Andusyszyn (ST Leandro Sánchez Brizuela), Martín Canale, Marcelo Dorregaray, Ramiro Litardo (ST 30m Leonardo González); Javier Tejera y Pablo Godoy (ST 18m Federico Díaz). DT: Miguel Ríos y Cristian Tejera. SUPLENTES: Walter Cruz y Jonathan Alejandro. GOLES: ST 36m Walter Sampo (S) y 43m Federico Díaz (DLE). EXPULSADO: ST 23m Sergio Robles (DLE). CANCHA: Belgrano (local Sarmiento). ÁRBITRO: Javier Viglietti.

LOS TITULARES QUE EL DEFE PRESENTÓ ANOCHE EN ZÁRATE (FOTO: MIGUEL ZÁRATE).

