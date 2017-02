La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/feb/2017 SUPA Campana denunció que uno de sus trabajadores fue amenazado en Lima









NOTICIA RELACIONADA: Secretario Gral. del SUPA:

Rodríguez, "el manto de impunidad se va a acabar" Según el relato de la víctima a la Policía, fue abordado por dos sujetos que lo amenazaron de muerte por su filiación al sindicato de nuestra ciudad, que hace unas semanas abrió una sede en la localidad zarateña. Desde el sindicato apuntaron contra SUPA Delta y Bajo Paraná. El miércoles 15 de febrero alrededor de las 16 horas, Facundo Carabajal, un portuario desempleado de 31 años y vecino de Lima, estaba esperando a que abriera la sede del SUPA Campana inaugurada hace poco en dicha localidad, cuando de un Astra o Vento -no recuerda con precisión- descendieron dos sujetos y lo amenazaron de muerte. "Ándate de acá, te vamos a limpiar, no te queremos más acá, déjate de romper las pelotas", es la transcripción realizada en la denuncia de la amenaza que Carabajal asegura que recibió. Dos días después, en la central de SUPA Campana ubicada en la calle San Martín de nuestra ciudad, Carabajal reafirmó el hecho y ligó lo sucedido a la puja gremial que su sindicato mantiene con el SUPA Bajo y Delta Paraná. "En los puertos y en los astilleros hay mucha gente de afuera, y nosotros que somos de Lima no podemos entrar a laburar. Dicen que hay muchos de Lima pero no hay nadie, son poquitos", aseveró en una conferencia de prensa convocada por el titular de SUPA Campana, Gustavo Rodríguez. La denuncia del gremio local llega apenas unas cuantas horas después de un duro cruce de declaraciones que Rodríguez mantuvo con su homólogo de Delta y Bajo Paraná, Héctor "Piru" Rojas. El fin de semana pasado, en una entrevista concedida a este medio, Rojas había hecho "responsable" de "lo que pueda llegar a pasar en los puertos donde estamos nosotros"; posteriormente, a través de una solicitada, Rodríguez le preguntaba si esas expresiones no constituían un "apriete" a su institución. Carabajal señaló que "es la primera vez" que los portuarios del SUPA Campana sufren un episodio de estas características. También revalidó su apoyó al gremio local: "Apoyamos al SUPA (Campana) para que los que somos de Lima y tenemos familia, tengamos algún trabajo. Porque vemos que a los de afuera le pagan el alquiler y las comidas, y nosotros que somos del lugar no podemos entrar (a trabajar a los puertos)". Y reconoció que el escenario que afrontan le da "miedo". "Uno va a buscar trabajo y no sabés si volvés a tu casa. Yo fui a buscar trabajo, no a aprobar ni a vender droga", dijo. La denuncia disparó el inició de actuaciones en la Fiscalía 7 de Zárate a cargo del fiscal Alberto Gutiérrez. Al respecto, Rodríguez comentó que no quieren "que quedé acá", convocando la conferencia de prensa para rechazar "este accionar sistemático" porque no creen "en las casualidades" sino "en las causalidades". "Y creemos que hay algunos que tienen un baño de impunidad desde hace algunos años atrás y pretende seguir con ese baño de impunidad. Nosotros ante esto lo que pedimos es justicia", agregó. El líder gremial consideró que "esta tarea político-sindical de poner una semilla en Lima para tratar de que germine y genere los mejores frutos para las condiciones laborales y salariales de los trabajadores limeños" está generando "algún nerviosismo en algún sector que promueve este tipo de accionar". Y volvió a exigirle a la Justicia "que actúe en forma urgente" para evitar "que un compañero sea víctima o víctima fatal". "(Eso) es algo que no vamos a permitir", avisó. El secretario general del SUPA Campana expresó que "hay hombres que tienen sueños, y hay hombres que no tienen nada. Nosotros tenemos sueños de ver el corredor Campana-Zárate-Lima unificado en un solo convenio colectivo de trabajo, con condiciones de labor dignas y sueldos acordes a la actividad. No vamos a dejar de soñar porque tres amanecidos, pagos, lúmpenes, mercenarios, mano de obra desocupada o como les queramos llamar, estando a la orden de, quieran intimidar al compañero o a varios compañeros nuestros", aseveró, recordando hechos similares vividos por él y otros miembros del sindicato. "Están si pretenden asustarnos con este tipo de accionar. No vamos a claudicar en nuestra lucha", remarcó.

EL SINDICATO LOCAL PRESENTÓ EL CASO EN CONFERENCIA DE PRENSA.



SUPA Campana denunció que uno de sus trabajadores fue amenazado en Lima

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: