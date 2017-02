La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/feb/2017 Creer, hacer. Estar

Por Romina Buzzini











Romina Buzzini Hola, buen domingo. La verdad ciertas novedades que ocurrieron el viernes a ultima hora me han hecho cambiar el contenido de mi columna o por lo menos ciertos párrafos de ella. Cuando me llego la noticia de que habían detenido a el ex jefe Kirchnerista de las fuerzas armadas Cesar Milani, no pude dejar de sentirme esperanzada y creer que después de tanto tiempo transcurrido y denuncias realizadas, un represor mas estaba preso. Este no es un tema menor, ni lo fue nunca, porque se trato de un gobierno democrático que se burlo de tal, nombrándolo como Jefe de Estado Mayor General del Ejército, a mi criterio una burla tan innecesaria como cuando también un gobierno justicialista como lo fue el Dr. Carlos Menem le dio el indulto a todos aquellos que habían sido juzgados durante el gobierno radical del Dr. Raúl Alfonsin por el juicio mas reconocido de nuestra historia que fue el que se les realizo a las juntas militares y a todos los que habían sido participe de aquellos años nefasto de nuestra Argentina. No solo en materia de Derechos Humanos es importante y relevante esta detención, sino que también puede seguir aclarando a la justicias en otros crímenes y delitos que han sucedidos durante la década K. Y para evitar inútiles comentarios que pueden surgir con cierta malicia después de esta publicación, aclaro que repudio tanto yo como el partido al que presido los dichos desafortunados del hoy Jefe de la Aduana Gomez Centurion, una vez mas. Pero para no quedarme solo en la critica como dirigente y militante radical, es que junto con los demás presidentes de los partidos políticos que integramos el Frente Cambiemos (Pro, C.C., Fe) con el que hemos llegado al gobierno tanto en la Nación, la Provincia y en nuestra ciudad, después de haber tenido muchas reuniones de trabajo tanto de política como de gestión y siguiendo la línea de lo que se viene realizando en todo el país, esta semana que comienza haremos la constitución formal de la mesa de Cambiemos. Esto nos permitirá poder mejorar nuestro funcionamiento como conductores les frente Cambiemos como así también sumar a trabajar con esta modalidad a las juventudes que desde cada uno de nuestros partidos vienen trabajando y aportando todo su empuje y entusiasmo. Necesitamos seguir construyendo juntos para poder superar los problemas que hoy muchos vecinos sufren y lograr el desarrollo armónico de la ciudad y su gente. El camino es largo, pero seguro hay muchos vecinos como vos que estas leyendo esta columna en tu casa, y que sienten las mismas ganas de trabajar por la comunidad dejando de lado diferencias, y con la firme vocación de ver a Campana cada día mejor. Estoy a disposición para escuchar ideas y proyectos. Hasta la próxima semana. Por Romina Buzzini Email: rominabuzzini@yahoo.com.ar / Tw: @rominabuzzini

