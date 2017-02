La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/feb/2017 Rincón Tuerca









E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com TURISMO CARRETERA: La categoría mas popular de nuestro país está arrancando su campeonato este fin de semana en el Autódromo de Viedma donde desde las 11 de la mañana televisa la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". FALTA: Aunque las ganas nunca dejaron de estar presentes Julian Falivene no se sumará a correr en la categoría Tope Race como se pensó en su momento tras las pruebas realizadas en el autódromo de Alta Gracia ante la falta de presupuesto. AVANZAR: Gastón Fernandez sigue avanzando los trabajos en el chasis para el TC Regional con el cual van a estar desde la primera del año en Baradero siempre asistido por todo su equipo y familiares. CONFIRMO: Marcelo Ferrand ya le confirmó a su motorista que este año continuará corriendo en karting en la categoría Kart Plus para hacer toda la temporada para intentar mantener el nivel alcanzado el año anterior. PROBAR: Todo ya está caminando para que Daniel Vidal tenga el auto terminado y van a ir a probar una vez más para encontrar la performance que se busca para ser lo competitivo que está la clase Tres del Turismo Pista. LATENTE: Las ganas de hacer la competencia del Rally Federal sigue latente, el tema es que los números que demanda la misma ya siguieron un incremento que preocupa a quienes están intentando llevar adelante este emprendimiento, por el momento no se avanzo de la forma esperada. PRIMERA: Ya se trabaja para la primera carrera del año en el Autódromo capitalino en el equipo Toyota del Super TC 2000 donde un año más estará formando parte del equipo Matías Milla el piloto local que arreglo su continuidad otra temporada. SEGUIR: Sigue Franco Moyano entrenando con su moto para sumarse este año al campeonato MX del Norte del Motocross enduro con la atención y asesoramiento de German Henze que le tiene mucha fe al pibe local para este torneo que se avecina. PROVEER: Un buen momento atraviesa Marcelo Lopez que tiene a su cargo la atención y provee a toda la categoria de Karting del interior de la provincia de Bs As con elementos de competición durante toda la temporada. MOTOS: Como todos los meses ya ingresaron al mercado local las nuevas motos eléctricas y deportivas que se pueden encontrar en la esquina de Alberdi y Rawson en la boutique de las motos. FACEBOOK: Seguí toda la información del automovilismo internacional, nacional y zonal las 24 hs., notas, comentarios, estadísticas, noticias. Hacelo en nuestra página Rincon Tuerca. CENA: El viernes 24 será la cena que organiza Alejandro Ferraro para presentar su auto para el rally Federal en las instalaciones del Club Puerto Nuevo donde se pueden adquirir las tarjetas para tan evento tratando con el mismo piloto o el navegante Amaranto. APOSTAR: Diego Benitez sigue apostando a su hijo que está arrancando en el karting y le tiene una fe bárbara donde como todo padre dicen que van por el campeonato. TC PISTA: La propuesta de esta clase también está arrancando su campeonato durante este fin de semana en el autódromo de Viedma donde desde las 11 de la mañana televisa la TV Pública a través del programa "Carreras Argentinas". ENCUENTRO: Ayer sábado por la tarde noche se llevo a cabo el encuentro de motos de colección deportivas de paseo frente al Museo del Automóvil Manuel Iglesias organizado por el Club del Primer Automóvil. HERMANOS: Los hermanitos Garrido siguen entrenando de cara al inicio del campeonato donde se trabajó mucho y bien para tener una buena temporada ya que ambos vienen de ganar sus respectivos campeonatos en la categoría que corrieron en el 2016. COLORES: Nicolás Laccette está dispuesto a correr en la Clase "A" del TC Regional y se viene preparando para este emprendimiento aconsejado por su propia familia donde están presentando un auto con unos colores para destacar y se lo ve como uno de los mejores que se pueden ver en la categoría. PUBLICIDADES: Como suele suceder a esta altura de la temporada se intentan confirmar las publicidades para los autos pensando en todo el año y en eso anda Juan Pablo Galliano pensando en su propuesta con la Cupecita en la Clase "A" del TC Bonaerense. CONFIRMAR: Rafael Chavez chasista del karting del zarateño Maximiliano Lacognata confirmó que tras el campeonato ganado el año pasado en la categoría P.A.K.O. se pasaron a correr en la Categoría Rotax con el mismo equipo. ARRANCAR: Quedó confirmado por los propios dirigentes del Turismo Pista que el campeonato estará arrancando el próximo 12 de marzo en el autódromo de Alta Gracia en la provincia de Córdoba. MIRAR: Cuentan que el auto de Ever Azorin ya salió de pintura y parece que lo dejaron de una manera que dará mucho para mirar por la buena terminación que ahora tiene el mismo. El robusto piloto se esforzó para tal logro y llega el tiempo de trabajar en la planta impulsora donde debe definir quien tendrá todo el año la atención del mismo. CONTENTOS: La última reunión de los dirigentes del Club del Primer Automóvil están muy contentos porque el esfuerzo desde su llegada a la institución va dando sus frutos y días atrás recibieron una noticia que cuando tome estado público va a sorprender a muchos. DECIDIR: Después de muchos años al frente de los diferentes kartódromos que tuvo a su cargo Juan Carlos Tardito decidió dar un paso al costado y desde este año sus hijos se hicieron cargo de tal emprendimiento. Cambia, todo cambia. CONTAR: A esta altura del año Gonzalo Conti ya comenzó a trabajar para tener la pista para girar con los autos radio control en un predio en la zona de Otamendi. Ahora espera contar con la colaboración de quienes están abocado a esta propuesta. ENCAMINADO: "Nacho" Tártara ya tiene encaminado para darle continuidad con la Dodge en la GTA del TC Regional con el motor Ford que prepara y atienen en la fortaleza de la Ruta 193 con todo su equipo. El representante de Zárate además confirmó que continúan todo sus auspiciantes dándole un apoyo importante. ASADO: Cuentan que en apúesta jugada entre Tardito y "Titi" Rodriguez éste último perdió un asado a manos del empresario que deberá abonar en el día de hoy. Se espera que el robusto periodista cumpla con lo pactado. ASADO II: Todos aquellos que festejaron, disfrutaron y se emocionaron desde amigos, sponsors, seguidores y familiares aguardan aún el asado del campeonato que aún no concretó Pablo Clerici que si bien prometió, todos están en la dulce espera tras semejante galardón en karting. RETORNO: El retorno de Claudio Paolinelli al automovilismo es una realidad donde el representante de Zárate se sumará a los chasis de la Clase A del TC regional. Esta vuelta contará como siempre con la motorización de Juan Tártara y el chasis a cargo de Nacho dentro de la fortaleza de la Ruta 193. VOLVER: Los que conocen a Julio Ballini aseguran que nunca se olvidó de su paso por el automovilismo y días atrás recibió un ofrecimiento para volver a la actividad y el muchacho dicen que aceptó. Llevará a Notiliberto y Zilio? Dos amigos de fierro para Don Julio. COPA BORA: La monomarca arranca el Campeonato en el Autódromo de Viedma durante este fin de semana con su habitual parque de autos. Televisa la TV Pública desde las 11 de la mañana a través del programa "Carreras Argentinas". COMIDA: La realizo días atrás en el quincho "Lo de Mafalda" donde además de ser muy bien atendidos varios dirigentes del automovilismo zonal llevó adelante otro encuentro para evaluar no solo el presente del mismo sino también hubo un repaso del pasado con comentarios muy jugosos. RECURRIR: Cuando Damian Toledo recurrió a sus conocimientos de automovilismo decidió continuar corriendo pero en la Copa Master dejando el TC 1100 dentro de la Categoría Alma. Contará con la atención total del auto por parte de su amigo Marcelo Lopez quien hará el chasis y el motor del mismo. LETUKE: En este fin de semana se está realizando la carrera de la Costa en Villa Gesell donde mas de quinientos participantes son de la partida entre motos y ciclomotores para entregar un gran espectáculo deportivo. VERSION: La versión viene circulando desde hace algún tiempo y todo hace pensar que dentro de las reformas que se vienen realizando en el predio del Autódromo capitalino el actual kartódromo tenga la posibilidad que deje de funcionar porque ese lugar se utilizaría para otro emprendimiento. LLEGAR: Sergio Yacobbone tiene muy avanzados sus trabajos en el chasis para la Clase A del regional auto que arman en el taller de su padre con los componentes de toda la familia. Aseguran que llegaran para la primera en Baradero. TIEMPO: El reconocido chasista de Karting Cristian Tingueli no estará al menos en el arranque de la temporada de la categoría Pako atendiendo ningún piloto tomándose un tiempo para seguir en el fútbol a su querido Boca Juniors. PODER: El autodromo de Balcarce tiene sus trabajos casi terminados para que se reciba la habilitación correspondiente para poder a comenzar a desarrollar competencias de nivel zona y también nacional. PASAR: Con un parque de setenta y cuatro autos el Turismo Nacional pasó el último domingo en el Autódromo de La Plata donde en la Clase Dos el triunfo fue para Alejandro Buchi mientras que la Clase Tres se suspendió por lluvia. JUNTOS: Los dirigentes de la categoría Alma están intentando llegar a un acuerdo con el Procar 4000 para hacer una fecha juntos en el Autódromo capitalino para poder abaratar el alquiler del mismo que resultó muy caro para afrontarlo con una sola categoría. MARCHA: El tercer auto fabricado artesanalmente en nuestra ciudad ya está en marcha y ahora falta su terminación en el taller de la calle san Martín de la mano de su dueño Carlos Rizzo para presentarlo en sociedad. ADELANTE: Nicolás Brugognone está junto a su padre Fernando viendo la posibilidad de llegar con los presupuestos para continuar en la alta compentencia en el mundo del karting y llevandolo adelante con el mismo equipo de la temporada anterior.

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: