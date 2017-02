La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/feb/2017 Para los vecinos:

Falta de mantenimiento; una cuestión a resolver

Por Carlos Cazador







Lo digo en clave de urgencia: hay que ponerse a trabajar en el mantenimiento de la ciudad ya. Los vecinos no pueden esperar más. La verdad es que tengo una lista enorme de reclamos a los cuales, de a poco, voy a atendiendo día a día: calles intransitables, zanjas desbordadas, cloacas rebalsadas, pastos altos, zonas oscuras. Problemas para los que no necesitan la atención de un secretario de Obras traído de la capital del país, sino tan solo de una cuadrilla de trabajadores municipales patrullando todos los barrios y actuando allí donde se necesite. Y lo señaló ahora, además, porque creo que es un buen momento para que el Gobierno se replantee algunas prioridades. Pienso, si no desea perder las próximas elecciones legislativas y quedarse sin el control del Concejo Deliberante. Primero Campana ha mantenido un apoyo crítico para esta gestión, confiando en que el intendente precisaba tiempo poder plasmar su visión de ciudad e implementar las soluciones que había prometido en Campana. Me parece que ese tiempo que le hemos dado, tanto nuestra agrupación como los vecinos en general, ya ha sido suficiente. Reconozco, porque sería de obtuso no hacerlo, que se ha avanzado en la cuestión inseguridad. Las inversiones en tecnología han transformado al CIMOPU en un arma muy valiosa para contrarrestar a los delincuentes. Asimismo, cabe señalar el incremento en el número de policías locales, y la más reciente llegada de la Prefectura. Cosas que, sumadas, han contribuido a que el delito y los hechos de violencia no sean tan repetitivos. Cuando uno asume una responsabilidad, hay que hacerse cargo de todo lo bueno y lo malo que viene con ella. Más si se tiene en cuenta que la plataforma de Cambiemos -como la de Primero Campana- se basó principalmente en la lucha contra la inseguridad. Y me parece que el intendente de ha tomado en serio ese compromiso y, a pesar de no existen las soluciones mágicas, se está viendo una leve mejoría. Lo mismo vale para el caso de la obra pública. Es imposible reconstruir una ciudad abandonada de la noche a la mañana. Pero hay soluciones que no se pueden dilatar más. El Gobierno debe tomar nota del malestar de muchos vecinos de diferentes barrios, reorganizar su estrategia en el área y salir a resolver problemas. Esos que no necesitan ni recursos ni grandes planificaciones: solo la voluntad de producir un impacto positivo en la vida de la gente. Desde ya, seamos escuchados o no, Primero Campana continuará al lado de los campanenses, escuchándolos, tomando nota, acompañando y potenciando sus quejas y reclamos, proponiendo nuevas y originales soluciones. Creo firmemente que esa debe ser la tarea de un partido de oposición. No apuntar lo que está mal desde el escritorio, llamar a los medios a la oficina y hablar pura cháchara sin conocer más allá de cinco cuadras a la redonda. Vos sabés a quiénes me refiero: de los que antes nunca estaban y ahora te piden tu voto como si no tuvieras memoria de eso. Mi único compromiso son los vecinos: por eso no tengo vergüenza, miedo o permiso que pedir para salir a decir lo que pienso. Lo que está bien, está bien, y lo que está mal, está mal. Ojalá no sea demasiado tarde para que el Gobierno reconfirme su voluntad de cambio. Sea como sea, Primero Campana ya lo viene haciendo. Un fuerte abrazo, Carlos Cazador





