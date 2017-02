La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/feb/2017 Tu voz tiene Banca:

Los tarifazos e impuestazos están castigando severamente al comercio campanense. Resulta increíble comprobar cómo los argumentos utilizados por el Gobierno actual para obtener el poder, fueron una suma de mentiras traducidas en medidas antipopulares que lejos están de hacer vivir mejor a la mayoría de los argentinos, y esto también se evidencia en nuestra ciudad, en una desmejora de la calidad de vida de nuestros vecinos. Hablando con comerciantes campansenses, manifiestan una caída en las ventas de más del 40%. Se empiezan a ver locales comerciales que cierran, ya que los impuestos nacionales y provinciales sumados a los servicios (luz, gas, agua) generan una carga difícil de sobrellevar para los pequeños y medianos comerciantes. Y a eso le sumamos recesión, caída de ventas, aumentos de precios, el combo se transforma en una situación explosiva que perjudica a toda la sociedad local. Por otra parte, desde el municipio no se percibe ninguna política en defensa del comercio local, sino por el contrario, se lo castiga con severos aumentos en las tasas municipales, citando por ejemplo la tasa por publicidad y propaganda, la cual se incrementó considerablemente junta otras que varían según la actividad. No nos olvidemos que el comercio genuino genera muchos puestos de trabajo, algo que de contar con un fuerte apoyo del Estado local, produciría un círculo virtuoso de empleo y consumo para nuestra localidad. Conversando con distintos comerciantes, tanto del centro como de algunos barrios, convive en ellos una real desazón por la situación actual, considerando además que ésta puede aún empeorar sino se toman medidas para proteger el comercio local. Decisiones poco acertadas por parte de la Municipalidad, como el corte de la Avenida Rocca en las fechas relacionadas con Navidad, Año Nuevo y Reyes, no produjeron ningún beneficio para los comerciantes y por el contrario, repercutieron en perjuicio de su situación. A los campanenses nos duele ver como negocios históricos bajan sus persianas ante la crisis actual. Y el fiel reflejo de esto, es la llegada de franquicias y marcas internacionales que se apropian de aquello que supo enriquecer a la ciudad, y como langostas se llevan el dinero de los consumidores locales. Acompañamos el pedido de todo el comercio local al Sr. Intendente, quien también es un comerciante de muchos años, para que de una buena vez interprete la actual situación de sus pares, y ponga en funcionamiento políticas y proyectos en beneficio de los mismos, que será el de la ciudadanía toda.

