La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/feb/2017 El Sindicato Municipal evaluó el impacto del ”proceso inflacionario 2016”





El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana difundió su evaluación "del impacto generado por el proceso inflacionario que disparó los indicadores interanuales por más del 40%" en 2016. "Esto hizo que se perdieran 16 puntos respecto a el acuerdo salarial 2016, lo que genero un desfasaje en el poder adquisitivo de los salarios y que repercutió fuertemente en la economía familiar, a tal punto que en la gran mayoría de los casos no alcanza a cubrir los costos de la canasta básica familiar", señala el comunicado. A su vez, el gremio señaló que "ha quedado pendiente el compromiso con el Departamento Ejecutivo Municipal al pedido realizado en noviembre del año pasado, donde le solicitamos en comisiones la reapertura de paritarias, a fin de adecuar nuestros salarios justamente por el desfasaje producido durante ese periodo". Y en ese sentido, el sindicato agregó: "De carecer de una solución a estos justos y legítimos reclamos, se adoptarán las medidas que determinen los compañeros en asambleas, poniendo en conocimiento a nuestra Federación (FeSiMuBo) y la C.G.T. si fuese necesario y al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, porque la misión de quienes integran el Movimiento Obrero Argentino es de proteger los derechos e intereses de los asalariados y recordar que la misión del Estado es la de garantizar a rajatabla esos derechos y velar por su fiel y estricto cumplimiento". Además, el gremio recordó: "Como todos los años se gestionó ante el Intendente una suma no remunerativa y por única vez, para compensar el trabajo que realizan los trabajadores durante todo el año, cosa que él ha reconocido públicamente; pero no tuvimos la respuesta formal, sí extraoficial desde la Dirección General de Personal y Recursos Humanos, donde se nos notificó por medio de nota firmada por la Directora General, que decía que el acuerdo salarial estaba cerrado y que el Intendente estaba gestionando un bono con una importante suma. Conclusión: no hubo reapertura de paritarias, ni bono importante. Pero sí a último momento el Ejecutivo acordó con una cadena de supermercados en dar una tarjeta exclusiva con su nombre. En algunos casos, la cifra fue de $2.000 y 1.000 respectivamente, importes que fueron menor a los otorgados a fines de 2015 y con el agravante que los comercios de Campana no se beneficiaron en nada con esta medida. Sí el dueño de esta cadena que se llevó todo fuera de la ciudad".

