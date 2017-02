La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/feb/2017 FpV-PJ:

”El Gobierno tiene la chance de escuchar a los vecinos en la Audiencia Pública Popular”







Concejales del Frente para la Victoria acompañarán la iniciativa del Foro por la Libre Circulación Vial, que rechaza la instalación del peaje en Ruta 6. Además, reclamarán por los tarifazos, el boleto estudiantil y el desempleo. La cita será el viernes 24 de febrero. Mientras los reclamos por la instalación del peaje en Ruta 6 se multiplican, a través del Foro por la Libre Circulación Vial se resolvió realizar una Audiencia Pública Popular, donde además de este tema se abordarán otros como el aumento de las tarifas (luz, agua y gas), el impuesto local a la nafta, la no implementación del boleto estudiantil (tras el proyecto aprobado en el HCD) y la situación de desempleo que afecta a los trabajadores. "Vamos a acompañar a los vecinos como parte de este Foro, pero además convencidos que es la manera de visibilizar el daño que producen las medidas de un Gobierno que pareciera ciego y sordo, ante un descontento generalizado por todos estos temas que nos afectan" explicó el Presidente del bloque justicialista, Luis Chesini, anticipando la participación en la jornada popular que tendrá lugar el Viernes 24 de Febrero, a las 18 horas y en la Plaza Eduardo Costa (patio de las banderas). El edil explicó que el bloque local que encabeza forma parte del mencionado Foro junto a otros legisladores de todo el corredor de la ruta 6. "El silencio del Municipio con el tema del peaje es más que preocupante. Lo único que avanzan son las obras, mientras que a los vecinos los invade la incertidumbre de no saber lo que ocurrirá. Hubo un compromiso de palabra del Intendente, pero no se hizo nada más y la instalación de las cabinas es un hecho". No obstante, la Concejal del FpV, Soledad Calle, destacó la importancia de las audiencias públicas populares: "Si bien las audiencias públicas son parte del procedimiento jurídico para el tratamiento de cualquier aumento tarifario donde se debería oír al pueblo, lamentablemente la Gobernadora Vidal decide realizarlas a puertas cerradas y en lugares lejanos, para que mucha gente no pueda asistir. Por eso, nos parece oportuno acompañar y convocar a la comunidad a participar de este encuentro, en formato popular, ya que los campanenses no tenemos la posibilidad de participar de las audiencias oficiales". "Será un escenario para expresar el descontento y el impacto de los aumentos tarifarios en nuestras vidas, en la de los trabajadores y los estudiantes. Y sería importante que el Gobierno participe de esta Audiencia ya que tiene la chance de escuchar a los vecinos. Es quien debe ponerse al frente de los reclamos de la gente y cuenta con mayores herramientas para asistirla y defenderla" concluyó la concejal justicialista.

El bloque Pj-FPV se sumó a la convocatoria por la Audiencia Pública.



FpV-PJ:

”El Gobierno tiene la chance de escuchar a los vecinos en la Audiencia Pública Popular”

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: