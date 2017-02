La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/feb/2017 ¿Quién dijo que todo está perdido?

Me faltan muchos años para caminar por este mundo. Pero desde mi corta experiencia, estoy convencido de que a nuestro país le sobra gente que tiene por negocio el arte de dividir, pelear u obstruir. También creo que para hacer algo por mi ciudad, no es necesario ocupar cargo alguno, sobra con saber qué es lo que se pretende. Dicho esto, te puedo asegurar que ayer pude comprobar (una vez mas) que mi querida ciudad de Campana, posee más jóvenes con valores, compromiso social e inteligencia de lo que se piensa o nos pretenden hacer pensar. Te explico. Me tomé el atrevimiento de llevar a cabo una idea un tanto ambiciosa, un sueño: convocar desde mi humilde lugar, a jóvenes representativos de todos los espacios políticos de Campana, en la Biblioteca Jean Jaures, bajo las siguientes consignas: 1) Intentar establecer desde nuestra parte, en un marco de madurez, que las distintas actividades de campaña se desarrollen en forma pacífica, respetuosa y sobre todas la cosas cuidando celosamente el espacio público urbano. 2) Generar un canal de dialogo entre los distintos componentes, para reconocernos y ¿por qué no? (manteniendo nuestros ideales), establecer las bases para formular algún proyecto en común, que pueda ser óptimo para nuestra comunidad. 3) Predisponernos a escuchar, dialogar, intercambiar ideas, respetando siempre las distintas visiones que es la sabia de nuestra democracia. 4) Recolectar alimentos no perecederos, ropa o calzados para ser donados a la ONG "Madres Unidas de Campana". Tengo que confesar que dicha reunión sobrepasó mis expectativas en términos de convocatoria. Pero lo más importante aún fue que realmente pudimos establecer un diálogo de igual a igual, entendernos, disentir, acordar, y sobre todas las cosas escucharnos. Simplemente magnífico. Sé que este humilde concilio, no es más que una representación simbólica de los jóvenes de los distintos espacios políticos y en alguna medida de los jóvenes campanenses. No obstante, creo que no deja de ser un mensaje para que todo el conjunto de nuestra sociedad en general y nuestros dirigentes políticos en particular, entiendan de una vez por todas que somos parte del mismo barco, que si nos hundimos nos ahogamos todos, y que si navegamos también es para todos. A mi entender, ya es tiempo de construir políticas activas que fomenten espacios de protagonismo para la juventud, siempre aspirando a arribar a consensos que tiendan a favorecer a toda la comunidad. En éste sentido, puedo dar fe que los jóvenes tenemos mucho en común y prácticamente nada que nos diferencie. En la reunión de ayer pude relacionarme con jóvenes de distintos espacios tales como, Agrupación Martin Fierro- Partido Justicialista- Cambiemos-Centro de Estudiantes UNLZ-Juventud Peronista- Frente de Vecinos por Campana , a los cuales les estaré infinitamente agradecido por entender el concepto con humildad, predisposición y don de gente, de los cuales aprendí muchísimo. Ojalá este sea el puntapié inicial para futuras convocatorias, más amplias, representativas y significativas. Yo no soy quien para indicarte a quien votar o que ideología perseguir: sos lo suficientemente inteligente para tomar tus decisiones. Pero sí te puedo asegurar que cada día estoy más convencido que con modestia, ingenio y voluntad, podemos lograr erigir un Campana del cual todos estemos orgullosos. Como dijo Fito Páez: "¿Quien dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón..." Tomás Buzzi / Facebook: Frente A Buzzi / Twitter: @FrenteBuzzi

