NOTICIA RELACIONADA: SUPA Campana denunció que uno de sus trabajadores fue amenazado en Lima El secretario general del SUPA Campana amplió sus acusaciones contra "Piru" Rojas y defendió el avance hacia Zárate-Lima de su entidad. "Hace poco cuando se inauguró un local, en algún titular figuró como la oportunidad o el oportunismo de SUPA Campana. En verdad, nosotros no podemos dejar de decir que cuando vimos las declaraciones del que era número dos de él (Rojas) con respecto a la actividad ilícita de esta persona, la cual enumeramos en la solicitada del día miércoles, claro que vimos una situación propicia para abrir el local", explicó, haciendo referencia a las denuncias de Cristian Casas, ex número dos de SUPA Delta y Bajo Paraná. Rodríguez afirmó que Rojas está "denunciado, junto con Fito Cerroni, Juan Vega y algunos otros más, como parte de una suerte de asociación ilícita o, en principio, como parte de la empresa Trabajos Portuarios. Él dice que no conoce a esa empresa, pero miente, porque es su fundador", sostuvo, considerando que el supuesto hecho presenta "incompatibilidades morales y éticas". Para sustentar su afirmación, indicó que "el 10 de junio del año 2010 en el Boletín Oficial de la República Argentina, sale publicado en la Segunda Sección el edicto sobre la fundación de Trabajos Portuarios S.A., donde están los nombres referidos". "Esto es como si Gustavo Rodríguez, aparte de ser dirigente sindical, tuviera la empresa Gustavo y Hermanos", ironizó. Sin embargo, el referente gremial fue optimista y consideró "que el manto de impunidad se va a acabar". "Esperemos que la Justicia intervenga, porque estamos cansados de luchar contra grandes aparatos", añadió, apuntando en ese sentido contra la FEMPINRA, federación a la que pertenece SUPA Delta y Bajo Paraná: "Porque no es un hombre solo: si pensamos eso estamos muy equivocados. No podemos dejar de decir que hubo impunidad facilitada por el poder político. Y por el poder gremial: si yo analizó cuál es la conformación de la FEMPINRA está Juan Carlos Schmid, hombre fuerte de la CGT, HOMBRE de Dragado y Balizamiento. ¿Él no conoce al hombre que tienen en la zona?". "Tengo un hombre -continuó- que dice representar a los intereses de un sector, pero está dentro de otra superestructura más grande en el que justamente estaba situado Omar ´el caballo´ Suarez (NdR: con prisión preventiva acusado de asociación ilícita). Hay asociaciones que son imposibles no hacerlas. Y seguramente estas personas están muy molestas, porque si logramos conseguir el convenio colectivo de trabajo para todo el corredor, hay algunas quintas que se acabarán algunos. Y seguramente deben ser quintas de todo tipo". Y finalizó diciendo que "no puede pasar que la burocracia sindical sigua trabajando como lo está haciendo. Parece que en este país todo da igual, y no todo es lo mismo ni todo da igual. Ese es el mensaje que nosotros queremos dar", concluyó.

