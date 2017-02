La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/feb/2017 No limpian la ciudad y ensucian a la gente

Desde el Partido Justicialista de la Ciudad de Campana, su Consejo del Partido, Bloque de Concejales y agrupaciones peronistas de la ciudad, expresamos nuestro más enérgico repudio a las nuevas agresiones dirigidas a nuestra compañera Andrea Garcia. Nuevamente, Andrea fue víctima de los cobardes de siempre, que expresan con una lata de aerosol injurias que no tienen el valor de manifestar personalmente. Es notorio que a algunos, un Peronismo firme y activo no les agrada y nuevamente dirigen sus dardos a una de sus dirigentes más relevantes. ¿ Es casual que desde que el Peronismo de la ciudad ha tomado un rol de clara actividad las agresiones a sus dirigentes y a sus símbolos se reiteran? Ataques vandálicos a los bustos de Perón y Néstor Kirchner, agresiones a militantes y dirigentes en el Concejo Deliberante y ahora nuevamente pintadas a Andrea, y todo enmarcado en un Justicialismo que enfrenta a un modelo político que beneficia a unos pocos. ¿A quien no le cierra la ecuación de un Peronismo de pie y organizado? Probablemente esperaban ver a los dirigentes del justicialismo encerrados lamiendo sus heridas. Al contrario, estamos más fuertes que nunca, preparándonos para recuperar Ia Intendencia en el 2019 y eso molesta. Esto no estaba en los planes de algunos sectores, no solo del oficialismo y aliados. ¿ Por qué la única ex funcionaria que es blanco de ataques, es precisamente una de las que más alta levanta la voz contra la gestión del Macrismo en la ciudad? Qué relación hay? No queremos ser mal pensados, pero es llamativo que la primer pintada de ataques que sufrió Andrea fue luego de medidas de difusión cuando el intendente le quería perdonar Ia deuda a Tenaris y ahora, nuevamente es atacada a un día de brindar una respuesta a Ias desafortunadas declaraciones de Sergio Roses sobre transparencia. Después de 20 años de gestión Justicialista en la ciudad, es declaradamente llamativo que la única ex funcionaria atacada sea casualmente quien más activa esta en su rol opositor. Con 1 año de gobierno de Cambiemos, no se ha detectado ninguna irregularidad dentro de Ias cuentas y el movimiento de la ciudad, prueba de ello, es la total ausencia de denuncias sobre todos los funcionarios políticos del anterior gobierno. El Peronismo de Campana no dejará de estar junto a los vecinos en cada atropello y seguiremos trabajando juntos le pese a quien Ie pese. Suscriben: Partido Justicialista Campana, 62 Organizaciones Peronistas, Bloque de Concejales PJ/FPV, Kolina Campana, La Campora, Movimiento Evita, Corriente Nacional Martin Fierro, Agrupación Manuel Cáceres, Plan V, Agrupación José de San Martin, Frente Ciudadano, Encuentro Peronista, Corriente Por el Progreso Social

No limpian la ciudad y ensucian a la gente

