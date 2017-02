La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/feb/2017 La Unión Industrial Campana desembarca en ExpoAgro







Doce Pymes de Campana buscan abrir nuevos mercados para sostener la actividad económica local. La Unión Industrial de Campana (UIC) se encuentra ajustando los últimos detalles para la participación de la institución en ExpoAgro 2017, la máxima muestra de la actividad agropecuaria del país, y donde se concentran miles de empresarios en busca de nuevos productos, nuevas tecnologías y nuevas propuestas para mejorar sus negocios. En ese escenario la UIC realiza un importante esfuerzo organizativo y de gestión para que muchas pequeñas empresas de Campana puedan mostrar allí su trabajo y se hagan conocer en busca de nuevos negocios y nuevas oportunidades para generar trabajo para Campana. Al respecto, el presidente de la Unión Industrial Juan Sajnin, explicó que la institución adquirió un espacio de 300 metros cuadrados en la expo, y ese lugar se subdividió en parcelas donde una serie de empresas de la ciudad exhibirán sus productos, mostrarán su capacidad de trabajo, e intentarán seducir a los empresarios agropecuarios para encarar nuevos proyectos. Además se va a presentar un material impreso del que pueden participar todos los socios de la UIC, tengan o no stand en la exposición, como un elemento mas de promocionar a las empresas. Lo que se busca es generar actividad y tener difusión de la importante actividad industrial de Campana dentro del mercado agropecuario, que practicamente no nos conoce. Existen muchas empresas en la zona muy competitivas que pueden generar buenos negocios, sobre todo en los rubros relacionados con el autopartismo, mecanizados, equipamiento industrial, hidráulica, construcciones metálicas, saneamiento ambiental y otros. Una apuesta a futuro "Estamos sembrando a futuro, a largo plazo. Sabemos que abrir nuevos mercados no es fácil, y estamos empezando por generar puntos de contacto con potenciales clientes para que conozcan Campana y a nuestras empresas -detalló Sajnín, para enseguida agregar que - esta iniciativa de la UIC es importante porque para la mayoría de nosotros sería imposible participar de manera individual por un tema de costos. En cambio con el paraguas de la UIC muchas empresas pueden estar allí gracias al mecanismo de asociatividad que proponemos." El empresario consideró que "este es un servicio concreto que damos a nuestros socios, ya que apoyándonos y apalancándonos unos con los otros podemos llegar a donde sería imposible de manera individual." Cambiar para Seguir Creciendo El apoyo a los empresarios -sentenció Sajnin- es uno de los ejes de nuestro trabajo en la UIC, por eso se busca aportar herramientas para mejorar el trabajo cotidiano. "Creemos que en estos tiempos difíciles, las formas de trabajo tradicionales y los clientes de siempre ya no alcanzan para seguir creciendo y a veces ni siquiera para garantizar el funcionamiento de la empresa y el sostenimiento de las fuentes de trabajo. Por lo tanto el empresario debe ser creativo y emprendedor; debe buscar nuevas alternativas, nuevos clientes, nuevos mercados y nuevos negocios. Si uno se queda haciendo siempre lo mismo lo mas probable es que no logre sobrevivir en un mercado dinámico que cambia permanentemente." El presidente de la UIC agregó que "nuestros empresarios en su mayoría se han formado en el hacer cotidiano, y tenemos que trabajar en brindar herramientas en nuevas formas de gestión y en el aprendizaje de nuevos métodos para generar nuevas fuentes de trabajo y desarrollar vinculos con nuevos clientes." El desarrollo de propuestas como la participación en ExpoAgro, evaluó Sajnin, va en ese sentido. Es parte de la búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas para mejorar los resultados y seguir creciendo siempre. "Esa es la impronta que queremos darle a nuestra gestión en la UIC, hacer cosas nuevas que le den un servicio concreto al socio, y trabajar mucho para que Campana crezca". La UIC está presidida por Juan Sajnin, y la comisión directiva está integrada además por Pablo Villani, Fabián Cadau, Fernando Solari, Ricardo Terragno, Néstor Manucci, Pedro Guazzone, Gonzalo Juarez Padilla, Marcelo Di Paola, Hernán Fillopsky, Nicolás González y Abel Hernández.

EXPOAGRO 2017 SE REALIZARÁ DEL 7 AL 10 DE MARZO EN SAN NICOLÁS.



