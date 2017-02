La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/feb/2017 Integración territorial:

La pregunta para nosotros sería ¿Cuántas "Campana" existen en Campana?

En general el proceso de desarrollo de las ciudades en el mundo siempre tiene un extramuros. Porque se crearon en el Medioevo y tuvieron posteriormente una explosión de crecimiento fuera de sus murallas, porque quedaron divididas por accidentes geográficos o porque las vías de transporte más duras, como el ferrocarril o las autopistas las cortaron en dos. Un simple recuento de circunstancias posibles, algunas de las cuales nos resultan familiares. Campana tiene un sector centro de trazado diseñado con sus diagonales y sus avenidas anchas, luego un desarrollo ortogonal de barrios cercanos y por ultimo tras las rutas sectores de morfologías variadas. Un sector insular muchas veces declamado y largamente postergado, a pesar de su peso relativo territorial, un sector de urbanizaciones lejanas y varios sectores de desarrollo industrial real y potencial además de algunos accidentes geográficos de los que hemos hablado como el caso del Arroyo de la Cruz y sus bajos. Cortes manifiestos de su estructura urbana, debidos al ferrocarril y el cisma que produce la ruta 9 y las prolongaciones de Varela/Rivadavia, o 6 de julio/Rotonda. También esto es una apretada síntesis y quizás una excesiva simplificación pero es válida al efecto del objeto central de este razonamiento. Quiero concentrarme en el desarrollo extraurbano cercano más precisamente en el tema de la rotonda de McDonalds y me pregunto: ¿Es un conflicto circulatorio recurrente y hay que resolverlo? La respuesta es sí, indudablemente. Hay propuestas lanzadas, y quizás no ha habido una atención detallada de esas propuestas. Pero mi observación es que las soluciones siempre van en un sentido de pensamiento lineal. Desde los ámbitos más variados, sean estos mas técnicos, políticos o más domésticos, aun en cada mesa de bar cuando sale el tema se discute las posibles alternativas a la rotonda. Ahora, ninguna discusión se plantea en términos de integración territorial. Y ese es el verdadero tema a discutir. Y allí surgen algunos pensamientos laterales que pueden aportar a la solución del mismo problema de expansión extraurbana. Avenidas interbarriales paralelas a la colectora sur, sobre la re funcionalización de calles existentes como el caso de Vigalondo, o Chacabuco no solo son una alternativa de descongestión hacia otros puntos de circulación alternativo sino también la posibilidad de generar nuevas centralidades identi-ficadoras de los perfiles de esos barrios y des--congestivas del desarrollo centrípeto moderando la fuerte atracción hacia el centro de la ciudad. Otro pensamiento lateral posible, tiene que ver con las responsabilidades de los actores territoriales. El cisma que fragmenta la ciudad es la ruta 9. Mas allá de la utópica propuesta de correr la ruta que siempre tiene algún acólito, la medida de lo posible es el planteo de otras alternativas de cruce. En esta oportunidad de conjunción política convergente, Nación Provincia y Municipio quizás puedan coordinar acciones ya que todos comparten esa responsabilidad territorial. ¿No sería una buena oportunidad para plantear nuevas opciones de puentes?, o viaductos u otros medios de vinculación de diferentes escalas. Sigamos razonando otra visión. Cuando la antigua ruta 9 fragmentó ciudades más al norte como San Nicolás, la ruta fue una avenida de la ciudad con todo lo que ello implica en cuanto a riesgo y compromiso funcional. Hoy la actual autopista es una vía de comunicación fácticamente intraurbana para muchos pobladores que la utilizan como medio rápido para salir de los barrios al sur, y circular hacia los ingresos por alguna avenida, o llegar rápidamente a Tenaris. Pensemos simplemente en el caso tan común y posible de un poblador de Vitramu Uno, que lleve su hijo a la escuela Padre Aníbal, quien seguramente toma la ruta para acceder por Balbín, toda una odisea en 10 minutos, desde su ingreso a la colectora, pasar por la rotonda compartiendo nuestra incultura de la falta de respeto en las prioridades de paso, cruzar el carril contrario para subir a la autopista, entrar a la autopista rogando que ningún camión le pase por encima, y luego frenar en plena ruta 6 para doblar a metros de un puente en la entrada de Balbín. Entonces ¿este y otros uso derivados de conductas habituales no ameritan una atención especial? ¿No justifica un análisis de pensamientos alternativos para ver la estructura circulatoria desde otro lugar? ¿No es un tema de planeamiento proyectivo central para el mejor funcionamiento urbano y finalmente para la integración territorial? Pensar una nueva estructura de cruces variados y alternativos y un nuevo esquema de salidas de la ruta hacia las colectoras previo y post "famosa rotonda", una jerarquización de los carriles "colectores" laterales a la ruta como vías de transito casi urbano aprovechando la disponibilidad de espacio reservado por vialidad, o un nuevo esquema de accesos desde ruta 6 también son también, un pensamiento posible. Este razonamiento y el croquis adjunto que es solo para graficar una hipótesis, de ninguna manera pretenden arrogarse el derecho de ninguna verdad. Es solo (y tan simple como eso), una invitación a romper con los pensamientos lineales, mirar el mapa completo de posibilidades que se pueden discutir para gestionar soluciones. Esta semana leí una cita alusiva que me pareció muy apropiada, y con el permiso de Hebe, quien me la refirió, la reproduzco." El arroz se vuelve blanco por la fricción". Abrir el debate público para confrontar ideas seguramente generará fricción pero finalmente permitirá clarificar estas cuestiones Arq. Jorge Bader - Matricula CAPBA 4015

