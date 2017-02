La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/feb/2017 Vuelos y Vacaciones:









Cayo Guillermo reúne todos los clichés de lugar idílico con sol y playas paradisíacas junto con agua turquesa, palmeras y toneladas de arena blanca. Es el típico caso del lugar que no alcanzan las palabras para describirlos. En el idioma de hoy se podría decir que no alcanzan los # (hashtags) para publicarlo. Se ubica en los llamados Jardines del Rey. Es sin dudasuno de los lugares turísticos más pintorescos, ubicado en uno de los archipiélagos de la zona central de Cuba. Está enlazado a tierra firme por una vía sobre el mar y muy cerca del aeropuerto de Cayo Coco, su islote vecino. En los 18 km de extensión de este cayo hay arena blanca fina como harina, palmeras, mar cálido y sereno, aguas verdes y turquesas, silencio, y cantos de gaviotas. Hay cascadas de flores multicolores, y mucha tranquilidad. No hay olas, ni una. El mar no tiene profundidad, por lo que se puede caminar hacia adentro, y el agua siempre llega a la cintura. Se forman piscinas naturales, y se ven peces, cangrejos, estrellas de mar, y todo tipo de animales. Los hoteles son con sistema All Inclusive, por lo que la única preocupación del día, es descansar debajo de un palmera, caminar por las infinitas playas blancas, pasar horas adentro del agua tibia, hacer snorkel, pasear en canoa, comer, y dormir. En Cayo Guillermo hay solo 6 hoteles por el momento, y Dios quiera no construyan más. Si bien cuenta con buena infraestructura, no está tan desarrollado como otros centros turísticos, por ende es mucho más tranquilo. Lo mejor de Cayo Guillermo es su naturaleza virgen y su ambiente rústico. Dentro de las actividades que podemos sugerir y recomendamos, encontramos las siguientes: - Snorkel y buceo en el Arrecife Coralino: Ubicado a 3 o 4 Km de la costa, este extenso arrecife coralino es considerado el segundo más importante del mundo y el mayor del hemisferio occidental. Resulta increíble para las actividades subacuáticas y los deportes náuticos. Estos sitios de buceo se caracterizan por tener profundidades que van desde los 5 hasta los 40 metros. Los fondos marinos de esta región han sido catalogados entre los más sorprendentes por la riqueza de su fauna, las fabulosas estructuras marinas y la espléndida luz que penetra hasta profundidades insólitas. - Ciudad de Ciego de Ávila: La capital de la provincia se encuentra a 100 Km. del Archipiélago Jardines del Rey. Hacia la Avenida de la Independencia (centro activo de la ciudad), encontramos el Teatro Principal, la Casa de la Cultura, el Parque José Martí y la Iglesia de San Eugenio de la Palma, patrón de la ciudad. Conserva vestigios de uno de los monumentos históricos más importantes del país, la Trocha de Júcaro a Morón, construida para impedir la extensión de la guerra de independencia al Occidente de Cuba, lugar pleno de pasajes importantes de la historia independentista cubana del siglo XIX. - Ciudad de Morón: se presta, por su proximidad a los cayos, para realizar excursiones cortas. Su símbolo urbano es la escultura de un gallo (souvenir clásico a llevar), ave inspiradora de alegrías y esperanzas, según la tradición local. Morón atesora patrimonios arqueológicos de gran valor, que actualmente se hallan expuestos en su museo. - Laguna La Redonda: Se ubica en la vía hacia Cayo Coco. Este inmenso lago es navegable en sus 4,5 Km.² de superficie. Posee hermosos canales naturales, flanqueados por una tupida vegetación. En esta laguna se encuentra el Centro Internacional de la Pesca de la Trucha, por considerarse entre los mayores reservorios de esta especie en la Isla. - Playa Flamenco: Considerada entre las mejores de Cayo Coco por la limpieza de sus aguas y el hermoso litoral arenoso, de aproximadamente 3 Km. de longitud que la forma. Se encuentra solamente a 10 Km. de las instalaciones hoteleras y allí es posible combinar los deportes náuticos con paseos a caballo. - Playa Pilar: Delimitada por amplias dunas de arena y puntas acantiladas. Sus aguas son coloreadas por los más increíbles tonos de verde azul, y sus arenas son extremadamente finas. Frente a playa Pilar se encuentra el cayo Media Luna, una magnífica opción para la práctica del buceo y el snorkeling. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones ventas@vuelosyvacaciones.com.ar



Vuelos y Vacaciones:

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: