La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 19/feb/2017 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; ”Roberto Morales esta con Dios”

Por Luís Rodas









El martes próximo pasado 14-2-17, fuimos anoticiados por su familia, que Roberto Delfor Morales, hermano muy querido y respetado de tantos años en la Iglesia Cristina Evangélica de Rivadavia 447 - Campana, falleció en Vicente López donde estaba internado de gravedad, la noticia trajo dolor a nuestros corazones, porque nuestro amigo y hermano en la Fe era un gran hombre de Dios, y una persona muy querible por nosotros. Pero Dios lo llamó a su lado, dejando el un ejemplo de conducta y de valores éticos y morales impecables. Basados en La Biblia y esa Fe en Dios, podamos decir con toda seguridad, que Roberto Morales vive hoy eternamente con Dios, y además en nuestros imborrables buenos recuerdos. Nos acordaremos siempre de él, y lo extrañaremos, porque fue en vida lo que se dice, una persona de bien, un referente, como maestro, estudioso y conocedor de La Biblia, expositor, predicador, evangelista, (no solo en Campana, también estuvo en Pcia. de Bs As, Córdoba y Santa Fe), honorable, sabio y prudente, que transmitía paz, bondad, y además tenia sentido del humor, siempre un chiste sano en su boca, por eso cosechaba amigos y respeto. Un ejemplo a seguir. Como en mi caso personal que lo había elegido como mi consejero, siempre tenia una respuesta adecuada, y cuando dudaba, me decía "dejámelo pensar" y a los pocos días tenia una respuesta elaborada y apoyada en La Biblia. Aceptaba nuevos desafíos aun a su edad, 79 años, hasta no hace mucho tiempo como escritor, había empezado a amigarse con la tecnología y en su muro de Facebook todos los días publicaba una meditación Bíblica siguiendo las citas del almanaque de la Sociedad Bíblica Argentina. Y como colaborador permanente de estos espacios de los domingos en "La Autentica Defensa". Nuestro querido Roberto, pudo decir como dice, (2 Timoteo 4.7) He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Basados en La Biblia y esa Fe en Dios, podemos decir con toda seguridad, que Roberto Morales, partió de nuestro entorno, pero esta en la presencia de Dios, eso es lo que nos consuela y pedimos a Dios también por el consuelo para su familia. (Juan 14:3) Una vez que me haya ido y les haya preparado el lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que puedan estar donde yo esté. (2ª Corintios 5:1) Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Roberto estaba sumamente preparado para emprender este viaje, algo que a todos nos va a tocar en algún momento. ¿Estamos preparados como Roberto? Porque el día y la hora no lo sabemos. Este es el paso a seguir para estar siempre preparado, "imitar la Fe de Roberto"; cree en Jesús, acéptalo como tu salvador y no solo tendrás perdón de tus pecados y salvación, sino que también tendrás Paz y una mejor vida en esta tierra, además de la Vida Eterna. Podrás entonces experimentar la preciosa realidad que nos hablaba Roberto. Querido lector, "que esta pueda ser la experiencia de tu vida", tener Fe en Dios, como Roberto. Busca una Iglesia donde se predique a Cristo y La Biblia, "La Palabra de Dios" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Luís Rodas Rivadavia 447- Campana - Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



