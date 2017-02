La Auténtica Defensa. Edición del martes, 21/feb/2017 Concejales justicialistas reclamaron los análisis al agua de red de la ciudad

”A más de 70 días de decir que estaba contaminada, el Municipio no realizó los análisis al agua de red”, advierten







Los Concejales justicialistas Adrián Rey y Félix Reynoso reclamaron por la falta de definiciones ante la grave denuncia que realizara el Intendente Abella en diciembre: "Existe una responsabilidad en esos dichos y deben ser aclarados con los estudios correspondientes". Desde el bloque de concejales del PJ-Frente para la Victoria volvieron a reclamar por la falta de análisis del agua potable en el marco de la polémica que se iniciara cuando el propio Intendente Sebastián Abella puso en duda la calidad del agua de Campana, asegurando que contenía altos niveles de nitrato y muchos metales pesados. "Pasaron más de 70 días sin tener una respuesta concreta sobre este tema", aseguró el concejal Félix Reynoso. "Ante tamaña denuncia que hiciera pública el propio Jefe Comunal, buscando defender a la empresa ABSA, no tuvo en cuenta que ponía a toda la comunidad en alarma, y cuando se solicitaron confirmaciones o desmentidas, solo obtuvimos acciones evasivas y más incertidumbre", agregó. Por su parte, su compañero de banca Adrián Rey recordó que oportunamente el bloque PJ-FpV "solicitó que se realizaran análisis exhaustivos en torno a sustancias químicas y biológicas, tanto en bocas de pozo como en la red misma". "Insistimos con este pedido, porque la preocupación persiste por quienes no tienen la posibilidad de acceder al agua envasada, y consumen de la canilla con las dudas del caso", señaló Rey. Si bien poco antes de Navidad, autoridades del área de Medio Ambiente desmintieron al Intendente Abella en reunión de comisión del Concejo Deliberante, para los legisladores justicialistas los datos proporcionados allí no fueron suficientes. "Consideramos que la importancia del hecho amerita una comunicación pública con datos precisos, sobre cantidades, lugares y sustancias. El subsecretario Guillermo De Luca informó oportunamente que se efectuaron análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de punta de red próximos a los pozos de extracción de agua de distribución del Municipio sumando 25 muestreos. Y que los demás análisis serían solicitados a ABSA. Entendemos que las autoridades no pueden quitarse dicha responsabilidad de encima y deben tomar cartas en el asunto. Y sobre todo comunicarlas urgentemente para tranquilidad de todos. Pasaron más de dos meses, y los vecinos no saben lo que están tomando", concluyó Rey.

Los doctores Reynoso y Rey pidieron se realicen los análisis al agua, y que se hagan públicos sus resultados.



Concejales justicialistas reclamaron los análisis al agua de red de la ciudad

”A más de 70 días de decir que estaba contaminada, el Municipio no realizó los análisis al agua de red”, advierten

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: