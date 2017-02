La Auténtica Defensa. Edición del martes, 21/feb/2017 Copa Federación:

Como local, el domingo venció 4-1 a San Lorenzo de Pilar y confirmó la segunda posición de la Zona D. En una fecha marcada por partidos con muchos goles, Atlético Las Campanas no quiso ser menos y se despachó con cuatro tantos para asegurar su clasificación a los Octavos de Final de esta Copa Federación "Carlos Caly Tasistro". El domingo, en cancha de Puerto Nuevo, el equipo de nuestra ciudad superó 4-1 a San Lorenzo de Pilar y se quedó con el 2º puesto de la Zona D. Las Campanas encaminó el triunfo con goles de Nicolás González y Michel Bustamante en el primer tiempo. Luego, en el segundo, llegó el descuento del visitante cuando iban 25 minutos, pero en el cierre, Roberto Sosa (de penal) y el ingresado Ramón Vallejos le pusieron cifras definitivas al encuentro. El juego se desvirtuó por momentos culpa de un arbitraje que no pudo llevarlo correctamente. Por eso, el encuentro terminó con cuatro expulsados, dos por cada bando. En Las Campanas vieron la roja Nicolás Gonzáles (doble amarilla) a los 32 del PT y Marcelo Sosa (estando como suplente) a los 23 del ST. En el otro partido de la Zona D, La Catedral de Hurlingham goleó como local a Atlético Las Praderas por 8 a 3. Un curioso resultado que también se repitió en la Zona H, donde Atlético Pilar superó por el mismo marcador a Social Obrero (Zárate). Así, con los resultados registrados en esta quinta fecha, ya se confirmaron 15 de los 16 clasificados a los Octavos de Final, quedando sólo por definirse la segunda posición de la Zona H entre dos equipos de Zárate (Lima y Social Obrero). En el caso de la Zona D, se cerrará con Atlético Las Campanas recibiendo a La Catedral (en un encuentro en el que la dupla Cejas-Navazzotti ya adelantó que utilizará jugadores que habitualmente no son titulares) y con Atlético Las Praderas visitando a San Lorenzo de Pilar en busca de una victoria para finalizar su participación en esta Copa Federación 2017. SÍNTESIS DEL PARTIDO ATLÉTICO LAS CAMPANAS (4): Gustavo Sosa; Damián Arce, Rodrigo Barrios, Roberto Sosa, Valentin Miño; Ivan Odiard, Daniel Miño (ST 25m Matías Enriques), Michel Bustamante, Nicolás González; Enzo Cejas (ST 7m Alan Blois) y Jonathan Pavón (ST 39m Ramón Vallejos). DT: Luis Cejas - Carlos Navazzotti. SUPLENTES: Diego Cejas, Brian Mendieta, Marcelo Sosa y Juan Cejas. SAN LORENZO DE PILAR (1): Martín Fernández; Eduardo Chávez (PT 32m Leonardo Zarza), Julián Zarza, Daniel Flores, Cristian Ñanco; Gastón Palacios, Leonardo Monyo, Marcos Palladino, Mauro Centeno; Mauro Zárate (ST 39m Juan Núñez) y Hugo Guarnizo. DT: Eduardo Palladino. SUPLENTES: Pablo Balbuena y Marcelo Gauna. GOLES: PT 19m Nicolás Gonzalez (ALC) y 28m Michel Bustamante (ALC). ST 25m Hugo Guarnizo (SL), 37m Roberto Sosa -pl- (ALC) y 44m Ramón Vallejos (ALC). EXPULSADOS: PT 32m N. González (ALC). ST 15m D. Flores (SL), 23m Marcelo Sosa (ALC), desde el banco de suplentes y 45m G. Palacios (SL). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Walter López.





LOS TITULARES DE ATLÉTICO LAS CAMPANAS EN EL CHOQUE FRENTE A SAN LORENZO DE PILAR DEL DOMINGO (FOTO: ANDRES RAJOY RIVA).





LAS CAMPANAS SACO VENTAJAS EN EL PRIMER TIEMPO Y LO LIQUIDÓ EN LA PARTE FINAL DE SEGUNDO TIEMPO (FOTO: ANDRES RAJOY RIVA). COPA FEDERACIÓN: RESULTADOS 5ª FECHA Esta quinta fecha (segunda de las revanchas) de la Copa Federación "Carlos Caly Tasistro" dejó los siguientes resultados: ZONA A: 9 de Julio (Chacabuco) 1 - Mechita (Bragado) 1. Libre: Rivadavia (Chacabuco). ZONA B: Juventud (Pergamino) 6-2 12 de Octubre (San Nicolás); Argentino Oeste (San Nicolás) 2-1 Obras Sanitarias (Arrecifes). ZONA C: Deportivo Palermo (Arrecifes) 1-3 River Plate (Chacabuco); O´Higgins (Chacabuco) 3-5 Villa Sanguinetti (Arrecifes). ZONA D: La Catedral (Hurlingham) 8-3 Atlético Las Praderas; Atlético Las Campanas 4-1 San Lorenzo (Pilar). ZONA E: Los 14 (Capitán Sarmiento) 0-1 San Martín (Chacabuco); Peña La 12 0-2 San Carlos (Capitán Sarmiento). ZONA F: Defensores de Estrada (Zárate) 3-5 Comunicaciones (Mercedes); Rivadavia (S. A. de Areco) 3-1 Ferroviarios (Zárate). ZONA G: Huracán (S. A. de Areco) 3-1 Central Buenos Aires (Zárate). Libre: Sarmiento (Zárate). ZONA H: San Roque (San Pedro) 1-4 Lima (Zárate); Social Obrero (Zárate) 3-8 Atlético Pilar.



