La Auténtica Defensa. Edición del martes, 21/feb/2017 La Fiscalía General aclaró la situación de la causas denunciadas por Sasha





Una investigación fue cerrada y se pidió su elevación a juicio. Y la otra fue archivada por "no haberse reunido elementos probatorios". La Fiscalía General del Departamento Judicial de Zárate-Campana emitió un comunicado de prensa precisando el estado de la causa por abuso sexual de Sasha, iniciada en la UFI 3. El comunicado se distribuyó luego de la manifestación que decenas de mujeres y militantes de organizaciones sociales realizaran la semana pasada reclamando Justicia por la joven vecina, que hace más de tres años denunció a su padrastro y a su mamá, a quien considera cómplice. "Actualmente la investigación está concluida y se encuentra en el Juzgado de Garantías 1 con el pedido de elevación a juicio por el hecho denunciado", señala la Fiscalía General. Asimismo, aclara que la UFI 3 pidió, el 30 de diciembre pasado, la declinación de competencia ya que "el referido suceso fue cometido en la localidad de Pacheco, partido de Tigre". Y afirma que Sasha fue notificada de la situación. "Por otro lado y con relación a la otra denuncia originada contra el mismo imputado por el delito de abuso sexual, en razón de no haberse reunido elementos probatorios fundamentales que posibiliten el avance de la investigación, se resolvió el archivo de la misma", agrega la Fiscalía. Esta segunda presentación había sido realizada por la Escuela Normal, establecimiento educativo al que acudía Sasha y su hermana. "Es importante destacar -continúa el comunicado- que la medida de archivo es de carácter provisorio, lo que implica que podrá reabrirse la investigación frente a la aparición de nuevos elementos de prueba". La Fiscalía asegura además que "en el marco de las investigaciones aludidas se dio intervención al Centro de Asistencia a la Víctima" a su cargo para que "las damnificadas contaran con acompañamiento asistencial durante el proceso penal". Con respecto a "la situación de riesgo en la que se encontrarían otros menores de edad integrantes del grupo familiar", la Fiscalía explicó que que le dio "intervención a los organismos que conforme la ley deben velar por la protección de las personas menores de edad", señalando igualmente que "en casos como el presente (…) no se desprende la comisión de un delito penal" y que por eso el fiscal el Agente Fiscal "no tiene facultades para intervenir". "Finalmente los Funcionarios y el Sr. Fiscal que se encuentra a la fecha a cargo de la UFI 3 como esta Fiscalía General, estuvimos y estamos a disposición de la peticionante, respetamos toda forma de manifestación pacífica y repudiamos la violencia que impide el diálogo y el entendimiento, especialmente en cuestiones tan graves como las que se dilucidan en el caso referido", concluye el comunicado.

