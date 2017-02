La Auténtica Defensa. Edición del martes, 21/feb/2017 Exaltación de la Cruz:

El pasado sábado, más de 15 mil personas disfrutaron de la segunda noche del carnaval de la familia en Capilla del Señor con la tan esperada visita de O’ Bahía. El baile, música, color y diversión, a cargo de las agrupaciones locales e invitadas, fueron protagonistas de una exitosa noche que deslumbró al público presente. Los responsables de iniciar el desfile de agrupaciones de carnaval fueron Samba Lima, para luego seguirles Los Caprichosos del Bajo, So Alegría, Los Inigualables, O’ Bahía y Batería la María, el cierre musical estuvo a cargo de Muévelo. Cabe destacar que el Club de Leones y el Rotary Club fueron los encargados del corte de entradas (los menores de 10 años no pagan) por lo que parte del beneficio de lo recaudado volverá a la comunidad a través de las obras benéficas que estas instituciones realizan. De igual manera, el Sistema de Salud, a través de las asociaciones cooperadoras intervinieron en la venta de espuma con un exitoso resultado que se verá reflejado en pos del hospital y los Caps de las distintas localidades. Las próximas fechas organizadas por la Comisión del Carnaval en Capilla del Señor son el sábado 25 y lunes 27 de febrero. Gran éxito también en Parada Robles Una vez más la localidad de Parada Robles, se unió para trabajar en conjunto, y brindaron a los vecinos una hermosa noche de Carnaval en familia, con el apoyo de la Municipalidad de Exaltación de la Cruz. La Noche comenzó con la apertura de los Locos de Cultura, donde hay que destacar los disfraces y la animación que realizaron, siguieron los Murgueritos de Torres, agrupación que entre sus integrantes hay chicos con capacidades diferentes, fue muy lindo ver pequeños bailando al ritmo de la murga. Antes más de 3500 personas se presentaron So Alegria, comparsa que se inició el año pasado en dicha localidad, y la cual viene creciendo en cantidad de integrantes y calidad. Pasaron los Inigualables y Bateria la Maria, quienes en cada presentación asombran. El cierre estuvo a cargo de la Sonora Viajera quienes ya son conocidos y queridos por los vecinos de Exaltación de la Cruz, al ritmo de la cumbia hicieron bailar a grandes y chicos. La venta de espuma fue a beneficio del sistema de salud de Parada Robles. El servicio de cantina lo explotó el Club Social y Deportivo Robles junto al Centro de Cultura.

