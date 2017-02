Pasión por la cocina

Ana Churruarín comenzó a dictar de manera voluntaria un ciclo semanal de talleres de cocina gratuitos en la sede de la sociedad de fomento del barrio Del Pino. "Es una buena forma de devolverle algo a la ciudad que tanto me dio", explica. La inscripción sigue abierta y hoy hay taller.

"Llegué de Entre Ríos a Campana con 19 años. No sabía ni pelar una papa. Necesitaba trabajar y ahí empezó mi historia con la gastronomía" dice Ana Churruarín, quien el último martes arrancó los talleres "Transmitiendo sabores y saberes" que se dictan en la Sociedad de Fomento del Barrio del Pino y están organizados desde el área de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Campana.

En principio, serán 3 meses con encuentros de 2 horas, una vez por semana. "Siempre quise enseñar, y ahora que estoy retirada, creo que es una buena forma de devolverle algo a la ciudad que tanto me dio", explica Ana, quien encontró su pasión en lo que fuera inicialmente apenas una salida laboral improvisada: "Me avisaron que había trabajo para una ayudante de cocina en Zárate. Me presenté y el dueño me dijo: ‘La cocinera es brava. Si te llevás bien con ella…’ Yo era una nena, y desde entonces no paré de trabajar, aprender e incluso, crear. La cocina no es sólo para repetir recetas, también es para animarse y experimentar. Nada se tira: todo se puede aprovechar".

De menor a mayor

Ana Churruarín tiene una vasta y dilatada experiencia en las cocinas del ex Club Esso, el Ciudad, y el Social, entre otras, y asegura que hay 3 reglas de oro a respetar: aprender a calcular las cantidades, la disposición de las cosas, y la limpieza: "He visto de todo, y puedo asegurar que el primer pecado que comete un restaurante es darle prioridad al salón y olvidarse de la funcionalidad y espacio de la cocina, cuando en realidad es el corazón del negocio: si la cocina no anda, difícilmente ande el comedor". Y entre su podio no duda en destacar a la amplia y equipada cocina del ex Club Esso, donde trabajó a las órdenes de la familia Chingolani, en los años ’80.

Sobre el taller gratuito que está dictando (los interesados en participar, se pueden inscribir en la Secretaría de Desarrollo Social, Jacob 820, de lunes a viernes de 8 a 14), nos comenta: "No se trata de un taller formal, nadie se va a recibir de nada. Pero sí van a recibir mucha información y secretos, sobre todo para la cocina de todos los días. Los voy a invitar a ser creativos, y aprovechar lo que está en la heladera. O por ahí brindar detalles o secretos que por ahí tu mamá no te explicó y no están en ningún libro de cocina. Por ejemplo, si vas a hacer milanesas para toda la semana, primero tenés que pasar la carne en huevo y harina. Y recién huevo y pan rallado. Así, cuando las vas a buscar a la heladera al día siguiente, el pan no se despega cuando las freís".

Este primer taller, está planeado con una duración de 3 meses, pero Ana no descarta seguir con la actividad que realiza de manera voluntaria: "El primer día vinieron 35 personas, de todas las edades, y creo que la pasamos bárbaro. La gastronomía no tiene techo, y me encanta enseñar y compartir todo lo que sé, me hace bien estar ocupada y si es para hablar de cocina, mejor aún. Es un lindo proyecto. La idea es ir de menor a mayor. Veremos".