La Auténtica Defensa. Edición del martes, 21/feb/2017 Básquet:

La victoria ante Presidente Derqui dejó a Ciudad muy cerca de la clasificación a Playoffs







Si en la próxima fecha vence a Juventud de Cañuelas, podría asegurar su lugar en el repechaje para los Cuartos de Final como uno de los mejores terceros en este Provincial de Clubes. Además, todavía se mantiene con chances de alcanzar el 2º puesto de la Zona D. El pasado viernes, Ciudad de Campana dio "el golpe" de la cuarta fecha de la segunda fase del Torneo Provincial al derrotar a Presidente Derqui, que llegaba a esta jornada como el mejor conjunto del certamen. Y fue una victoria muy valiosa para el CCC, porque no sólo se pudo recuperar del duro traspié que había sufrido en San Nicolás ante Regatas, sino que además quedó muy cerca de asegurarse su lugar en los Playoffs. Es que en este Torneo Provincial avanzará 12 equipos a la etapa de enfrentamientos directos. Los mejores cuatro clasificarán directamente a Cuartos de Final, mientras que los restantes ocho (del 5º al 12º) se cruzarán para definir a los otros cuatro conjuntos que completarán el cuadro de Cuartos de Final. En este marco, los dos primeros de cada zona de esta segunda fase aseguran su boleto a Playoffs. Mientras que los dos mejores terceros completarán los doce clasificados. Y por el arrastre obtenido en la primera fase, más los triunfos conseguidos en esta segunda, el Tricolor podría asegurarse ser uno de los mejores en caso de ganar su próximo compromiso ante Juventud Unida de Cañuelas (el más débil de la Zona Norte "D"). Así se hará inalcanzable para Los Indios de Junín (que el sábado perdió con Central Buenos Aires) en la Tabla General. Claro está: si en la próxima fecha, Ciudad vence a Juventud (C) y Regatas (SN) no puede con Derqui, el elenco dirigido por Esteban Sánchez también tendrá la oportunidad de clasificar como segundo de la Zona Norte "D" si vence al equipo nicoleño en el partido de la última fecha a disputarse en Campana. Incluso, esta posibilidad hasta podría brindarle la chance de definir el cruce de repechaje como local. Pero lo dicho: todavía quedan dos fechas por delante y para el CCC se viene un partido clave ante Juventud de Cañuelas, contra el que no deberá relajarse para no pasar sobresaltos y llegar con margen a la última fecha. RESULTADOS 4ª FECHA ZONA SUR "A": Ateneo (Punta Alta) 45-80 Independiente (Tandil). ZONA SUR "B": El Fortín (Olavarría) 56-73 Racing (Olavarría). INTERZONAL SUR: Unión y Progreso (Tandil) 98-77 Los Andes (Punta Alta). ZONA NORTE "C": Gimnasia (Pergamino) 81-74 Somisa (San Nicolás); Los Indios (Junín) 81-82 Central Buenos Aires. ZONA NORTE "D": Regatas (San Nicolás) 86-70 Juventud Unida (Cañuelas); Ciudad de Campana 78-74 Presidente Derqui. ZONA NORTE "E": Independiente (Zárate) 62-59 Ciudad de Saladillo; Lobos AC 64-59 Atenas (La Plata). POSICIONES ZONA SUR A: 1) Independiente (Tandil), 16 puntos; 2) Unión y Progreso (Tandil), 14.5 puntos; 3) Ateneo (Punta Alta), 10.5 puntos. ZONA SUR B: 1) Racing (Olavarría), 15 puntos; 2) El Fortín (Olavarría), 13.5 puntos; 3) Los Andes (Punta Alta), 11 puntos. ZONA NORTE C: 1) Somisa (San Nicolás), 16 puntos; 2) Gimnasia y Esgrima (Pergamino), 15 puntos; 3) Los Indios (Junín) 12, puntos; 4) Central Buenos Aires (Zárate), 11.5 puntos. ZONA NORTE D: 1) Presidente Derqui, 16 puntos; 2) Regatas (San Nicolás), 14.5 puntos; 3) Ciudad de Campana, 14 puntos; 4) Juventud Unida (Cañuelas), 10.5 puntos. ZONA NORTE E: 1) Independiente (Zárate), 15 puntos; 2) Lobos Athletic Club, 13 puntos; 3) Atenas (La Plata), 13 puntos; 4) Ciudad de Saladillo, 11.5 puntos. TABLA GENERAL: 1) Independiente (Tandil), 16 puntos; 2) Presidente Derqui, 16 puntos; 3) Somisa (San Nicolás), 16 puntos; 4) Racing (Olavarría), 15 puntos; 5) Independiente (Zárate), 15 puntos; 6) Gimnasia y Esgrima (Pergamino), 15 puntos; 7) Unión y Progreso (Tandil), 14.5 puntos; 8) Regatas (San Nicolás), 14.5 puntos; 9) El Fortín (Olavarría), 13.5 puntos; 10) Lobos Athletic Club, 13 puntos; 11) Ciudad de Campana, 14 puntos; 12) Atenas (La Plata), 13 puntos; 13) Los Indios (Junín), 12 puntos. PARTIDOS 5ª FECHA ZONA SUR A: Unión y Progreso (Tandil) vs Ateneo (Punta Alta) ZONA SUR B: Racing (Olavarría) vs Los Andes (Punta Alta) INTERZONAL SUR: Independiente (Tandil) vs El Fortín (Olavarría). ZONA NORTE C: Central Buenos Aires vs Gimnasia (Pergamino); Somisa (San Nicolás) vs Los Indios (Junín). ZONA NORTE D: Juventud Unida (Cañuelas) vs Ciudad de Campana; Presidente Derqui vs Regatas (San Nicolás) ZONA NORTE E: Ciudad de Saladillo vs Lobos AC; Atenas (La Plata) vs Independiente (Zárate).

MAURO CORVALÁN FUE CLAVE EN EL TRIUNFO DEL CCC SOBRE PRESIDENTE DERQUI.



Básquet:

La victoria ante Presidente Derqui dejó a Ciudad muy cerca de la clasificación a Playoffs

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: