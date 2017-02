La Auténtica Defensa. Edición del martes, 21/feb/2017 Automovilismo:

Tras suceder a su padre como gerenciador del Kartódromo de Zárate, se refirió al desafío que tendrá por delante. (Por Osvaldo Stella para LAD) Junto a su hermana Roxana, finalmente Héctor Tardito asumió el desafío de convertirse en el nuevo gerenciador del Kartódromo de Zárate: "Esto es todo nuevo para mí. Siempre supe que en algún momento esto iba a llegar porque mi papá desde hace tiempo que me viene ofreciendo esta posibilidad y yo medio que me resistía. No por nada en especial, sino porque también me gusta esa adrenalina de cada fin de semana de poder estar en una carrera con mi equipo", cuenta Héctor, en un alto del trabajo que ya lleva adelante en el kartódromo más importante del país. -Y lo del equipo, ¿ahora quién lo sigue? -No hay problemas porque se los dejé a todos los chicos que siempre trabajaron conmigo. Sé que va a seguir funcionando muy bien, de eso no tengo dudas, porque los conozco demasiado y estoy más que tranquilo que el equipo seguirá siendo tan competitivo como siempre. -¿Y cómo es manejar el kartódromo? -Para mí es todo nuevo. Debo aprender, ir despacio, hacer experiencia. Sé que va a llevar un tiempo, pero vamos de a poco con mi hermana, avanzando. El trato con los pilotos no va a cambiar, pero cada uno debe darse su lugar y no tiene que haber ningún tipo de problemas. Quiero ir tomándole la mano a todo con tranquilidad y mucho respeto. ¿Genera presión o motiva saber que estás al frente del Kartódromo más importante de tu país? -Es algo muy lindo porque. Este es el esfuerzo de mi viejo de tantos años con mucho sacrificio y déjame que lo diga porque es cierto, mi vieja siempre estuvo al lado soportando todo. A veces la gente no tiene idea lo complicado que resulta mantener un predio como éste y papá, con una edad para estar tranquilo, sigue en la brecha trabajando con un empuje que es admirable. Por todo eso ya es bárbaro poder hoy por hoy estar encarando este proyecto en mi vida. -¿Tenés pensado hacer nuevos emprendimientos en el predio? -Hay una idea que ya se charló con papá, pero todavía no es el momento. Cuando la situación lo permita, haremos algo más para darle otro servicio más a los pilotos, a sus familiares y a los equipos. Es un lindo proyecto que por el momento estará ahí detenido. -Llegará también el tiempo de sentarse a negociar con los dirigentes de las categorías y, como sabrás, es un tema complicado. Además, siempre se dijo que no es fácil ponerse de acuerdo con un Tardito. -Debo tomar ciertos recaudos y saber que en esta instancia cada uno debe defender lo suyo. Ahora, que es difícil llegar a un acuerdo con un Tardito, no lo creo así. Fijate que acá vienen a correr todas las categorías, así que no debe ser tan difícil. Yo entiendo que son momentos complicados para todos los que estamos atravesando y el tema de costos y presupuestos hace que se intente pelear el precio por el alquiler de un kartódromo. Eso provoca que cada uno defienda lo suyo, pero al final se termina negociando. -¿Cuál será ahora la función de tu papá? -El siempre va a estar. Es lógico: esto es su vida, su pasión. Además, no hay en nosotros con mi hermana algo que nos haga pensar que no debe continuar. Seguramente habrá momentos, hasta que nosotros hagamos nuestra experiencia, que nos va a asesorar. Eso es seguro. -¿Cuál es tu reflexión sobre este desafío que ya comenzaste a desarrollar? -Sé que tengo mucho por aprender, pero también sé que estoy acompañado por toda mi familia: mi hermana, mi sobrina, mis viejos… Y estando con ellos no podemos fracasar. Quiero que todos tengan en claro que en este kartódromo sigue todo igual, con las comodidades que les podemos brindar y está abierto todo el año como para que lo disfruten.

"El trato con los pilotos no va a cambiar, pero cada uno debe darse su lugar y no tiene que haber ningún tipo de problemas", explicó. El recuerdo de Guido Falaschi El 13 de noviembre de 2011, el automovilismo argentino se vio sacudido por la tragedia: en la carrera de Balcarce del Turismo Carretera, con apenas 22 años, Guido Falaschi perdía la vida tras un múltiple accidente ocurrido en el autódromo Juan Manuel Fangio. Y para Héctor Tardito fue un golpe enorme: "Guido fue algo especial para mí. Siempre estuvimos ligados desde lo deportivo hasta en lo personal. Vivía enfrente de casa y siempre estábamos juntos. No es fácil dejar de pensar en el potencial que tenía como piloto y en la persona tan querible que era. Fue una pérdida irreparable para todos nosotros", comentó al respecto. Por eso, Héctor imagina una carrera que lleve su nombre y lo recuerde por siempre: "Ya lo tengo pensado, vamos a ver cuándo la llevamos adelante", explicó sobre esa posibilidad.



