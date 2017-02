La Auténtica Defensa. Edición del martes, 21/feb/2017 Federal C:

Otamendi visitará a Sarmiento en Zárate por el partido postergado de la segunda fecha. En el Gallito esperan poder apelar la sanción de Tribunal de Disciplina. Con ese fallo, el líder del grupo es Defensores de La Esperanza. La accidentada primera rueda de la Zona 6 de la Región Bonaerense Pampeana Norte del Torneo Federal C llegará mañana a su fin cuando Otamendi visite a Sarmiento en cancha de Belgrano de Zárate. El encuentro, correspondiente a la segunda fecha, es uno de los dos que fue suspendido por inclemencias climáticas, dado que en la primera jornada, Sarmiento tampoco había podido jugar con Belgrano por el mismo motivo (se reprogramó y fue victoria del elenco del barrio FONAVI por 2 a 0). Pero no sólo por las lluvias resultó accidentada esta primera rueda de la Zona 6 Pampeana Norte: el reclamo de Defensores de La Esperanza contra Otamendi FC y el fallo del Tribunal de Disciplina también le agregaron asteriscos al desarrollo de este grupo. Porque el "Gallito" se impuso 2-0 en la cancha durante la primera fecha, pero por no tener habilitados correctamente a cinco jugadores (Alexis Tapia, Fernando Criado, Pablo Tornatori y Marcelo y Mariano González), el Verdinegro protestó el partido y el Tribunal de Disciplina del Conesjo Federal dictaminó a su favor, dándole el juego ganado por 1-0 a La Esperanza. Con ese fallo y cuando todavía queda por jugarse Sarmiento vs Otamendi, las posiciones de esta Zona 6 Pampeana Norte muestran a Defensores de La Esperanza como líder con 7 puntos, seguido por Sarmiento (4), Otamendi FC (3) y Belgrano (0). Luego del postergado que se jugará mañana, el fin de semana se disputará la cuarta fecha, primera de la segunda rueda. Entonces, en nuestra ciudad se enfrentarán Defensores de La Esperanza y Otamendi FC, mientras que en Zárate lo harán Belgrano y Sarmiento.

